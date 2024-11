Duże zmiany w ruchu na Mokotowie. To w związku z budową linii tramwajowej na Rakowieckiej Adam Abramiuk 29.11.2024 20:38 Duże zmiany w ruchu w ten weekend na Mokotowie w związku z budową linii tramwajowej na Rakowieckiej. Wieczorem tramwajarze otworzą przejazd między Wiśniową a Puławską. Z kolei od niedzieli, 1 grudnia, ulica Rakowiecka zostanie zamknięta pomiędzy aleją Niepodległości a ulicą Kazimierzowską.

Dziś wieczorem, o godz. 22:00, ulica Rakowiecka odzyska połączenie z Puławską. Otwarty zostanie przejazd na odcinku od Wiśniowej.

Kierowcy pojadą po jednym pasie w każdą stronę, a na Puławską wyjadą tylko w prawo.



- Na skrzyżowaniu Puławskiej i Rakowieckiej możliwe będą prawoskręty. Kierowcy jadący Rakowiecką będą mogli skręcić w prawo w ulicę Puławską w kierunku południowym. Również kierowcy jadący ze Śródmieścia odzyskają skręt w prawo w Rakowiecką - mówi rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz.



W niedzielę wieczorem natomiast prace przeniosą się w rejon al. Niepodległości. Ulica zostanie zamknięte do Kazimierzowskiej.

- Nie będzie więc wjazdu w ulicę Rakowiecką od strony Alei Niepodległości. Możliwy będzie dojazd do posesji przez plac budowy od strony ulicy Wiśniowej. Odcinek od Kazimierzowskiej do Wiśniowej zostanie zwężony - dodaje Urbanowicz.



Zamknięty fragment Rakowieckiej będzie można ominąć aleją Niepodległości do Stefana Batorego lub Madalińskiego. Trasy autobusów pozostaną bez zmian.

Wszystkie prace maja zakończyć się planowo w sierpniu 2025.

