Punkt NFZ na Lotnisku Chopina. Można wyrobić kartę EKUZ Przemysław Paczkowski 22.12.2022 07:14 Karta EKUZ od ręki na Lotnisku Chopina. Narodowy Fundusz Zdrowia otworzył punkt obsługi klienta na lotnisku w Warszawie. Każdy kto będzie chciał przed wylotem wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, będzie mógł to zrobić na miejscu.

Punkt NFZ na Lotnisku Chopina. Może wyrobić kartę EKUZ (autor: Lotnisko Chopina/Twitter)

- Zwiększamy zakres usług dostępnych na lotnisku - mówi prezes Polskich Portów Lotniczych Stanisław Wojtera. - Staramy się na Lotnisku Chopina dostosować do potrzeb naszych pasażerów. Bardzo ważne jest to, żeby również mogli załatwić różne sprawy związane z podróżą - dodaje.





- Chcemy być jak najbliżej klientów - mówi prezes NFZ Filip Nowak. - Nasza obecność tutaj świadczy o tym, że zakres działalności naszej instytucji jest dużo szerszy. Często przy podróżach pamiętamy o paszporcie, pamiętamy o hotelu, o tym, żeby dobrze wypocząć, a często zapominamy o tym, że może zdarzyć się jakaś sytuacja kryzysowa. Po to tu właśnie jesteśmy - wyjaśnia.





Punkt otwarty jest od poniedziałku do piątku od 9 do 15. Oprócz wspomnianej karty ubezpieczenia zdrowotnego, pasażerowi będą mogli m.in. potwierdzić profil zaufany.

