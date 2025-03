A. Gajewska o spotkaniu z szefem MSWiA: Musimy sprawdzić wpływ zmiany przepisów w przewozach „na aplikację” Adrian Pieczka 11.03.2025 13:29 Musimy sprawdzić, jaki wpływ miała zmiana przepisów w przewozach „na aplikację” – mówiła w rozmowie z Polskim Radiem RDC wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Podczas sobotniej Debaty Kobiet RDC Aleksandra Gajewska mówiła o bezpieczeństwie kobiet w przewozach „na aplikację”, dziś spotka się w tej sprawie z szefem MSWiA Tomaszem Siemoniakiem.

Debata kobiet RDC (autor: RDC)

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska ma dziś rozmawiać z szefem MSWiA Tomaszem Siemoniakiem m.in. w sprawie bezpieczeństwa kobiet podczas podróży „na aplikację”.

– Musimy spojrzeć na wyniki dotyczące nieprawidłowości, które wciąż odnotowuje policja. Chciałabym wiedzieć, jak często dokonywane są kontrole i czy nie powinny one odbywać się częściej. W jakich obszarach te kontrole są wykonywane i z jaką częstotliwością. Chciałabym wiedzieć, jakie nieprawidłowości dokładnie wychodzą, co jest najczęstszą nieprawidłowością i w jakim obszarze należy właśnie tym politykom się przyjrzeć – mówi Gajewska.

Obecnie od kierowców „na aplikację” wymagane jest polskie prawa jazdy, weryfikowane są dokumenty oraz nakładane są kary na pośredników. Jak dodaje Gajewska, zmian musi być więcej.

– Wciąż widzimy, że kierowcy, którzy świadczą usługi, nie są uprawnieni do tego, by to robić. Nie posiadają warunków technicznych samochodów, które mogłyby pozwalać na to, by świadczyli takie usługi. Są poszukiwani w krajach swojego pochodzenia, popełnili przestępstwa, nie mają prawa jazdy albo sfałszowali dokumenty, którymi się posługują, więc ja bym chciała się temu po prostu przyjrzeć – mówi.

Zmiana prawa, według której kierowcy przewozów „na aplikację” muszą mieć polskie prawo jazdy, weszła w czerwcu ubiegłego roku.

