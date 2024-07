Utrudnienia na Marszałkowskiej. Aktywiści blokują jezdnię RDC 18.07.2024 08:56 Aktywiści klimatyczny blokują Marszałkowską w Warszawie. Utrudnienia są między ulicami Hożą i Wspólną. To ich trzecia akcja w tym tygodniu.

Protest aktywistów w Warszawie (autor: Ostatnie Pokolenie/Twitter)

Ważna informacja dla kierowców. Aktywiści klimatyczni protestują na ulicach Warszawy. Akcja i utrudnienia rozpoczęły się o godzinie 08:30 na ulicy Marszałkowskiej między Hożą a Wspólną.

To już trzecia blokada w tym tygodniu. Wczoraj protestujący przykleili się do jezdni na Moście Świętokrzyskim. W poniedziałek natomiast do jezdni w alei Jana Pawła II. W obu przypadkach były duże utrudnienia w ruchu - znowu doszło do przepychanek z kierowcami. Protestującym wyrywane były transparenty.

Mundurowi apelują o to, by nie konfrontować się samodzielnie z protestującymi.

