Prokuratura umorzyła śledztwo ws. 38-latka, który przewrócił się na chodniku i zmarł RDC 31.03.2023 15:54 Prokuratura umorzyła postępowanie ws. 38-letniego mężczyzny, który w połowie grudnia przewrócił się na chodniku i zmarł. Biegli po sekcji zwłok stwierdzili, że obrażenia spowodowane upadkiem nie były przyczyną zgonu - poinformowała rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Katarzyna Skrzeczkowska.

Gołoledź (autor: Simon A. Eugster, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

Śledztwo ws. śmierci 38-letniego mężczyzny prowadziła Prokuratura Rejonowa Warszawa - Praga Północ w Warszawie. - Postępowanie w sprawie upadku na chodniku zostało umorzone - przekazała w piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Katarzyna Skrzeczkowska.

- Biegli po sekcji zwłok stwierdzili, że obrażenia spowodowane upadkiem nie były przyczyną zgonu. Mężczyzna miał inne dolegliwości, które spowodowały jego śmierć - dodała prokurator.

Wypadek z powodu złych warunków pogodowych

Do zdarzenia doszło 20 grudnia 2022 roku na zbiegu ulic Targowej z Kłopotowskiego w Warszawie. - 38-letni mężczyzna szedł chodnikiem. W pewnym momencie wywrócił się. Niestety zmarł na miejscu - informował wtedy rzecznik Komendanta Stołecznego Policji nadkom. Sylwester Marczak.

Tego dnia w całej stolicy od rana sytuacja na drogach i chodnikach była fatalna. Odwilż i marznący deszcz sprawiły, że pokryły się one warstwą lodu. - Z uwagi na złe warunki pogodowe apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożność zarówno na drogach, jak i chodnikach. Dostosujmy prędkość do panujących warunków. Pośpiech dzisiaj jest niewskazany - apelował rzecznik KSP.

Także Zarząd Oczyszczania Miasta apelował wtedy do zarządców dróg i chodników. - Zarządcy wyjdziecie do działań. Chodniki w Warszawie są oblodzone, to trudne warunki dla pieszych. Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo mieszkańców stolicy - pisał ZOM.

