Potężna awaria wodociągowa na zachodzie Ursynowa. To dwunasta w tym roku Cyryl Skiba 18.01.2024 11:25 Ponad 200 domów na Ursynowie bez dostępu do wody. To w związku z potężną awarią wodociągową na zachodzie dzielnicy. Problemem są stare rury, które nie radzą sobie z dużymi wahaniami temperatur.

Awaria wodociągowa/zdjęcia ilustracyjne (autor: MPWIK)

Potężna awaria wodociągowa na zachodzie Ursynowa. Wody nie ma ponad 200 domów na osiedlach wokół ul. Krasnowolskiej, a także mieszkańcy Kądziołeczki, Flamenco, Kadryla oraz przy Hołubcowej i Jana Styki. Wodociągowcy podstawili trzy beczkowozy.

Jak informuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie, naprawa jest w toku.

- Ekipa naprawcza, mimo pracy w trudnych warunkach, robi wszystko, by jak najszybciej przywrócić dostawę wody dla mieszkańców. Szacujemy, że zdarzy się to jeszcze dziś po południu, choć - podkreślam - są to szacunki, ponieważ mówimy o infrastrukturze podziemnej, do której trzeba dotrzeć wykopem - tłumaczy Marek Smółka z warszawskich wodociągów.

Problemem są stare rury, które nie radzą sobie z dużymi wahaniami temperatur.

- Przypomnę, że zima, zwłaszcza wahania temperatury, przechodzenie z dodatniej w ujemną, to okres szczególnie niekorzystny dla infrastruktury wodociągowej. Informacje o awariach na bieżąco publikujemy na stronie mpwik.com.pl. Tam znajdą Państwo informacje między innymi o beczkowozach - mówi Smółka.

To już dwunasta awaria wodociągowa na Ursynowie w tym roku.

