Policjant, który postrzelił kolegę na Inżynierskiej, zawieszony

Policjant, który śmiertelnie postrzelił innego funkcjonariusza na warszawskiej Pradze, z delegacji do oddziału prewencji wrócił do swojej macierzystej jednostki w Nowym Dworze Mazowieckim i został zawieszony. Do tragedii doszło przy ulicy Inżynierskiej ponad tydzień temu. Młody funkcjonariusz oddał strzał podczas interwencji w związku z mężczyzną biegającym z maczetą. Trafił w swojego kolegę, który po kilku godzinach zmarł w szpitalu.