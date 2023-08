Pomnik „Warszawskie Termopile” na Bielanach zamienił się w śmietnisko Przemysław Paczkowski 28.08.2023 06:13 Na warszawskich Bielanach przy pomniku upamiętniającym bohaterską obronę Warszawy w 1939 roku pojawiły się śmieci. O problemie alarmowali mieszkańcy w mediach społecznościowych. Dzielnica podjęła kroki w tej sprawie. Teren został posprzątany, a straż miejska rozpoczęła patrole. — Trudno tu mówić o jakiejkolwiek kulturze, to jest niezrozumienie. Jest to strasznie przykre — zauważa burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk.

4 Zaśmiecony pomnik na Bielanach (autor: Bielany – Nasza Dzielnica/FB)

O problemie zaśmiecania pomnika na warszawskich Bielanach zaalarmowali mieszkańcy w mediach społecznościowych na jednej z lokalnych grup. Zwrócili uwagę, że w miejscu upamiętniającym bohaterską obronę Warszawy w 1939 roku jest dużo pustych puszek i butelek.

Burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk podkreślił, że dzielnica od razu zareagowała na sygnały płynące od mieszkańców oraz posprzątała teren.

— Tu chodzi o zwykłą przyzwoitość, której brakuje, bo jeśli ktoś z takiego miejsca czyni sobie po prostu składowisko pustych puszek po piwie, to trudno tu mówić o jakiejkolwiek kulturze, to jest niezrozumienie. Jest to strasznie przykre — mówi burmistrz.

Jak dodaje Pietruczuk, dzielnica zwróci się do Straży Miejskiej o więcej patroli w tym miejscu.

Straż Miejska w sprawie pomnika

Rzecznik Straży Miejskiej Sławomir Smyk przekazał, że rozpoczęto częste patrole tego terenu.

— Nie tylko dlatego, że jest tam wielkie centrum handlowe, ale dlatego, że jest tam też punkt przesiadkowy, czyli jest to bardzo duży węzeł komunikacyjny, gdzie znajduje się dużo osób. Należy pamiętać, że jest to miejsce pamięci i trzeba je uszanować. Osoba, która zaśmieca teren w tym rejonie, robi to bez wyobraźni — tłumaczy Smyk.

Śmiecenie w miejscu publicznym jest wykroczeniem i grozi za to mandat do 500 zł.

Bielańskie miejsce pamięci

Pomnik „Warszawskie Termopile” znajduje się na skwerze im. 30 Pułku Strzelców Kaniowskich na Bielanach, w rejonie ul. Kasprowicza i ul. Zgrupowania AK „Kampinos”, w sąsiedztwie Huty Warszawa i węzła komunikacyjnego Młociny.

Odsłonięcie pomnika nastąpiło 29 września 1979 roku. Jego autorem jest Zbigniew Kowalski. Pomnik został ufundowany przez hutników, aby uczcić pamięć żołnierzy 30 Pułku Strzelców Kaniowskich poległych w obronie Warszawy we wrześniu 1939 roku w bitwie pod Wólką Węglową. Mogiły 500 żołnierzy znajdują się na Cmentarzu Wawrzyszewskim.

Pomnik wykonany jest z żelaza i granitu. Na postumencie znajduje się tablica z napisem: „Żołnierzom 30 pułku Strzelców Kaniowskich i ich dowódcy mjr Bronisławowi Kamińskiemu poległym w obronie stolicy w dniu 21.09.1939 r. na terenie Placówki, Wawrzyszewa i obecnej Huty Warszawa. Hutnicy Warszawscy”.

Źródło: RDC Autor: Przemysław Paczkowski/JD