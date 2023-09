Polak i Gruzin ranni w dwóch atakach w centrum Warszawy

Dwaj mężczyźni ranni w dwóch atakach ostrym narzędziem w warszawskim Śródmieściu. Poszkodowani to Polak i Gruzin. Do zdarzenia doszło w środę wieczorem. – Na tę chwilę nie potwierdzamy, że to był atak nożownika – mówi Radiu dla Ciebie rzecznik śródmiejskiej komendy.