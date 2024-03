Przerobił literę na tablicy rejestracyjnej, bo chciał uniknąć mandatów. Grozi mu więzienie Mikołaj Cichocki 15.03.2024 09:57 Aby uniknąć płacenia mandatów za nieprawidłowe parkowanie dostawca jedzenia przerobił na tablicy rejestracyjnej literę „F” na „E” — poinformowała podinsp. Elwira Kozłowska z żoliborskiej komendy. Mężczyźnie grozi nawet 5 lat więzienia. Zgodnie z nowymi przepisami z października 2023 roku, taki czyn traktowany jest jako przestępstwo.

Samochód, na którym zamontowana tablica rejestracyjna została przerobiona (autor: Policja Żoliborz)

Mężczyzna, który przerobił literę na tablicy rejestracyjnej, może trafić do więzienia. Żoliborscy policjanci zatrzymali 43-letniego dostawcę, który poruszał się białą toyotą z podejrzanie wyglądającą tablicą rejestracyjną. Funkcjonariusze zatrzymali auto na ulicy Kniaźnina.

Jak przekazała podinspektor Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji dla Żoliborza, podczas kontroli okazało się, że tablica została przerobiona.

— Jedna z liter pełniących rolę wyróżnika pojazdu została zmieniona. 43-latek zmienił literę „F” na „E” a wszystko po to, by uniknąć mandatu za nieprawidłowe parkowanie — poinformowała Kozłowska.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu. Następnego dnia w prokuraturze usłyszał zarzuty za przerobienie tablicy rejestracyjnej. Grozi mu za to kara do 5 lat pozbawienia wolności. Od 1 października 2023 roku taki czyn traktowany jest jako przestępstwo.

