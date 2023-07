Po latach starań jest decyzja środowiskowa dla budowy tramwaju na Zieloną Białołękę RDC 26.07.2023 14:29 Tramwaje Warszawskie poinformowały o uzyskaniu decyzji środowiskowej dla budowy tramwaju na Zieloną Białołękę. Teraz rozpoczynają się prace nad projektem budowlanym i ogłoszeniem przetargu. Tramwajarze na wydanie tej kluczowej decyzji czekali trzy lata.

Jest decyzja środowiskowa dla budowy tramwaju na Zieloną Białołękę (autor: Maciej Dutkiewicz twitter)

Po trzech latach starań jest w końcu decyzja środowiskowa dla budowy tramwaju na Zieloną Białołękę. Jeszcze w tym roku ma zostać ogłoszony przetarg na dokumentację projektową.

Szybszy dojazd do metra

Tramwaj na Zieloną Białołękę pozwoli mieszkańcom osiedli wschodniej Białołęki szybko dojechać do najbliższej stacji metra przy Kondratowicza. Nowy odcinek sieci tramwajowej o długości ok. 6,5 km rozpocznie się w obszarze skrzyżowania ulic Matki Teresy z Kalkuty oraz Rembielińskiej, a następnie przebiegać będzie ulicami: św. Wincentego, Głębocką, Olszynki Grochowskiej aż do szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Zaułek. Po drodze będzie 8 przystanków. Tramwaje będą mogły jeździć nawet co około 2-3 minut. Czas przejazdu do stacji metra przy Kondratowicza wyniesie około 15 minut, a do Dworca Wileńskiego około 30 minut.

Trzy lata starań

Tramwajarze wniosek o wydanie decyzji środowiskowej złożyli w lipcu 2020 r. "Dokument określa, jak zabezpieczyć zieleń i jak ograniczyć emisję hałasu. Zostanie to uwzględnione w materiałach przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej" - wyjaśnili tramwajarze.

Harmonogram zakłada, że przetarg na zaprojektowanie tramwaju na Zieloną Białołękę ogłoszony zostanie jeszcze w tym roku. Budowa tramwaju ma zacząć się do 2030 roku. Tramwajarze zaznaczyli, że możliwe jest przyśpieszenie inwestycji, ale będzie to zależało od dostępności środków finansowych. Będą się starali o fundusze z Unii Europejskiej.

