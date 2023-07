Reaktor „Maria” wznowi pracę w sierpniu? Groźba braku dochodów Cyryl Skiba 26.07.2023 11:11 Jeszcze w sierpniu może wznowić pracę reaktor „Maria” w Świerku, koło Otwocka. Urządzenie przechodziło remont. Obecnie dopinane są ostatnie formalności. — Jeżeli do 1 sierpnia nie zostanie on uruchomiony, to spowoduje, że nie będzie dochodów z produkcji — oznajmia przewodniczący NSZZ Solidarność w Narodowym Centrum Badań Jądrowych.

Badawczy reaktor jądrowy MARIA wznowi pracę (autor: Narodowe Centrum Badań Jądrowych)

Niewykluczone, że reaktor „Maria” w Świerku, koło Otwocka wznowi pracę w sierpniu. Po remoncie konieczne jest jest jeszcze zatwierdzenie prac przez Państwową Komisję Atomistyki. Obecnie trwają również rozmowy dotyczące kruchego porozumienia związków zawodowych z dyrekcją placówki w sprawie wzrostu wynagrodzeń.

Przewodniczący NSZZ Solidarność w Narodowym Centrum Badań Jądrowych Stanisław Gębalski podkreśla, że uruchomienie reaktora jest gwarancją zarobków. Jeśli nie nastąpi to w nadchodzących kilku tygodniach, to później trzeba będzie ponawiać długie procedury.

— Jest pytanie, czy ruszy? Tam są kłopoty pracownicze, to znaczy, na razie jeszcze nie brakuje fachowców, ale są problemy. Jeżeli do 1 sierpnia on nie zostanie uruchomiony przynajmniej na mocy zerowej, to automatycznie opóźni jego uruchomienie, co spowoduje, że na przykład nie będzie dochodów z produkcji. Jak ich nie będzie, to nie będzie pieniędzy — mówi Gębalski.

Co z podwyżkami dla pracowników?

W kwietniu informowaliśmy o żądaniach pracowników dotyczących podwyżek. Pierwszy etap udało się osiągnąć — od pierwszego lipca dostają wyższe pensje. Obecnie trwają rozmowy o kolejnych podwyżkach.

Pracownicy domagają się jeszcze uchwalenia 200-milionowego, pięcioletniego programu rozwoju i utrzymania reaktora, który ma zrównać płace ze średnimi płacami w Warszawie i wejść w życie od nowego roku. Od tego zależy ewentualny strajk generalny.

Rząd dodatkowo w czerwcu komunikował, że reaktor „Maria” zostanie zmodernizowany tak, aby mógł działać co najmniej do 2050 r. Prace obejmą lata 2023–2027. Koszt przedsięwzięcia to ok. 91,7 mln zł.

Polski reaktor jądrowy

Jedyny w Polsce działający reaktor jądrowy o nazwie „Maria” (na cześć Marii Skłodowskiej-Curie) został uruchomiony w grudniu 1974 roku i podjął regularną pracę w roku 1995.

Produkuje się przy jego pomocy molibden-99, który wykorzystywany jest w medycynie nuklearnej. Po rozpadzie można go zastosować m.in. przy diagnostyce nowotworów kości.

