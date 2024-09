Pluskwy w urzędzie. Przeniosły się z lokali komunalnych, lokatorzy nie zgadzali się na dezynsekcję Mikołaj Cichocki 06.09.2024 15:23 Pluskwy pogryzły urzędników, opanowały budynek Urzędu Dzielnicy Praga Południe przy Podskarbińskiej 6. Sytuacja jest na tyle poważna, że pracownikom zaproponowano przejście na tryb pracy zdalnej. Szkodniki przeniosły się z drugiej części budynku, w której mieszczą się lokale komunalne.

Pluskwy w UD Praga-Południe. Przeniosły się z lokali komunalnych, lokatorzy nie zgadzali się na dezynsekcję (autor: RDC)

Pluskwy w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe. Szkodniki przeniosły się z drugiej części budynku przy ul. Podskarbińskiej 6, w której mieszczą się lokale komunalne. Ich lokatorzy nie chcieli rozmawiać z naszym reporterem, który ustalił, że problem pojawił się już miesiąc temu.

- Mieszkańcy przez długi czas nie wyrażali zgody na dezynsekcję i pluskwy się rozeszły - potwierdził nam rzecznik Urzędu Dzielnicy Praga Południe Michał Szweycer. - Jak tylko pojawił się wspomniany problem, od początku podejmowaliśmy intensywne działania, by mu zapobiec. Dezynsekcja musiała być jednak ograniczona jedynie do części biurowej i części wspólnych budynku. Bez zgody lokatorów nie mogliśmy bowiem podejmować działań w poszczególnych mieszkaniach. Na szczęście udało nam się niedawno, przy wsparciu OPS Prawa Południe, przekonać wszystkich mieszkańców budynku do konieczności całościowej jego dezynsekcji - wskazał.



Dziś przeprowadzona została częściowa dezynsekcja - między innymi elewacji budynku.

- Takie całościowe działanie we wszystkich pomieszczeniach, które zaplanowano na 13 września, jest najbardziej skuteczną metodą rozwiązania tego problemu.





Dobra informacja jest taka, że na Podskarbińskiej interesanci z zasady nie są przyjmowani. Główny punkt obsługi mieszkańców znajduje się przy ulicy Grochowskiej.

Czytaj też: Co z tramwajem wzdłuż Pola Mokotowskiego? Prezydent Warszawy odpowiada