Panele fotowoltaiczne na każdym budynku w Warszawie? Jest odpowiedź ratusza Przemysław Paczkowski 24.05.2023 06:39 Panele fotowoltaiczne są niewykorzystanym potencjałem zielonej energii — tak twierdzą aktywiści z Miasto Jest Nasze. Chcą, aby na każdym bloku w Warszawie można było je montować. W sprawie Warszawskich Elektrowni Słonecznych zabrał głos stołeczny ratusz. — To wszystko jest realne, tylko na spokojnie trzeba ubrać to w sensowne ramy — mówi rzeczniczka ratusza Monika Beuth.

Czy panele fotowoltaiczne na każdym budynku mieszkalnym w Warszawie będą możliwe? (autor: Wschód)

Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, postuluje, aby na każdym budynku mieszkalnym w Warszawie można było zamontować panele fotowoltaiczne.

Zdaniem miejskich aktywistów Warszawa powinna mocniej postawić na odnawialne źródła energii.

Dzięki takiemu rozwiązaniu mieszkańcy mogliby mieć pięć razy niższe rachunki za prąd. W szczycie sezonu letniego panele zapewniałyby nawet 77% zapotrzebowania energii w stolicy.

Jan Mencwel z Miasto Jest Nasze wskazuje jako przykład blok w Szczytnie, w którym mieszkańcy są niezależni energetycznie dzięki swojej inicjatywie.

— Skoro da się to zrobić w Szczytnie, to da się też to zrobić w Warszawie. Potrzebujemy tylko większego wsparcia samorządu warszawskiego dla takich zmian, dla takich inicjatyw spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych. Dzisiaj to miejskie dofinansowanie do instalacji paneli, właściwie opłaca się tylko domom jednorodzinnym. Kwoty po prostu są zbyt niskie — mówi Mencwel.

Jak mówi rzeczniczka ratusza Monika Beuth pomysł nie jest zły, ale brakuje w nim konkretów.

— To jest generalnie fajny pomysł tylko jeżeli poważnie się traktujemy, to byłoby fajnie powiedzieć, skąd na to wziąć pieniądze, jak zorganizować to w jakiś sensowny system. To wszystko jest realne, tylko na spokojnie trzeba ubrać to w sensowne ramy — komentuje Beuth.

Miasto Jest Nasze na stronie warszawskieelektrowniesloneczne.pl zachęca do składania podpisów pod petycją w tej sprawie.

Ich zdaniem warszawskie bloki są niewykorzystanym potencjałem zielonej energii, a w obliczu kryzysu energetycznego i trwającej inflacji potrzebne są rozwiązania, którymi są Warszawskie Elektrownie Słoneczne.

