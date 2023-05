Wyłudzał pieniądze od ubezpieczyciela za likwidację szkód. Zarzuty dla 57-latka RDC 19.05.2023 15:48 Wyłudził kilkanaście tysięcy złotych od ubezpieczyciela. Metodą 57-latka było podstawianie swojego konta bankowego, podszywając się przy tym za właściciela firmy, która miała naprawiać szkody komunikacyjne. Mężczyzna usłyszał 8 zarzutów. Grodzi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

Zdjęcie ilustracyjne (autor: pixabay)

Policjanci z Woli otrzymali zgłoszenie o podejrzeniu oszustwa. Podejrzanym okazał się 57-letni mężczyzna, który wzbogacał się wprowadzając w błąd ubezpieczyciela.

Jak oznajmia rzeczniczka Komendy Rejonowej Warszawa IV nadkom. Marta Sulowska, metodą mężczyzny było specjalnie „podstawione” konto, na które wpływały wypłaty za powstałe szkody komunikacyjne.

— Ze wstępnych informacji wynikało, że pieniądze, które zostały wypłacone za powstałe szkody komunikacyjne w wyniku kolizji drogowych, nie trafiały na konto właściciela firmy, który naprawiał uszkodzone auta, lecz na inne „podstawione" konto — podała Sulowska.

Jak ustalili funkcjonariusze policji, sytuacja taka miała mieć miejsce od kilkunastu miesięcy.

— Policjanci przyjęli zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i rozpoczęli gromadzenie materiału dowodowego — wskazała Sulowska.

Odszkodowania warte kilkanaście tysięcy złotych

Wszystkie zgromadzone informacje i dowody przez wolskich policjantów prowadziły do jednej osoby.

— Okazało się, że mężczyzna, który zajmował się likwidacją szkód komunikacyjnych, przed wypłatą odszkodowania za naprawę pojazdów na poprawne konto, „podstawiał” swoje, na które wpływały za to pieniądze — podkreśliła.

Według funkcjonariuszy w taki sposób 57-latek wyłudził kilkanaście tysięcy złotych.

Policjanci po udaniu się na miejsce, gdzie przebywał mężczyzna, zatrzymali go i doprowadzili do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola. Tam mężczyzna usłyszał osiem zarzutów dotyczących oszustwa. Za to przestępstwo grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

