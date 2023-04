Nowy żłobek powstanie na Woli. Pomieści 150 dzieci. Kiedy otwarcie? Przemysław Paczkowski 27.04.2023 17:37 Na Woli powstanie nowy żłobek. Znajdzie się w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 387 przy ul. Kasprzaka. Nowa placówka pomieści 150 maluchów i ma być kontynuacją programu żłobkowego prowadzonego przez stołeczny ratusz.

Nowy żłobek na Woli (autor: Rafał Guz/PAP)

List erekcyjny w sprawie powstania nowego żłobku na Woli podpisali dziś prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i przedstawiciele dzielnicy.

Jak powiedział podczas uroczystości Rafał Trzaskowski, do tej pory udało się stworzyć ponad 16 tys. miejsc dla dzieci w żłobkach.

– To jest emanacja programu, który realizujemy, czyli inwestujemy, ale również wspieramy po to, żeby zapewnić jak najwięcej tego typu miejsc dla dzieci, by umożliwić im rodzicom powrót na rynek pracy – poinformował.

Z kolei radny Woli Mariusz Budziszewski dodał, że w dzielnicy powstają miejsca z kompleksową opieką dla dzieci.

– Staramy się wsłuchiwać w potrzeby mieszkańców. Młodzi rodzice, szczególnie w tych czasach, myślą o szybkim powrocie do pracy i chcą, żeby ich dzieci znalazły bezpieczne schronienie – powiedział radny.

Budynek będzie w pełni wyposażony i dostosowany do potrzeb małych dzieci. Do dyspozycji najmłodszych będzie 6 sal z dziecięcymi toaletami, szatniami, nowoczesną kuchnią, wózkarnią i placem zabaw. Żłobek, którego koszt budowy to ponad 15 milionów złotych, będzie gotowy w pierwszej połowie 2024 r.

Na Woli powstaje teraz jeszcze jedna tego typu placówka przy ul. Ludwiki. W samej dzielnicy stworzono już ponad tysiąc nowych miejsc w żłobkach dla maluchów.

