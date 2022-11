Nowy stadion lekkoatletyczny na Skrze coraz bliżej? Jest konkurs na koncepcję Adam Abramiuk 25.11.2022 17:16 Stadion lekkoatletyczny na 25 tys. widzów i hala sportowa na 6 tys. – Warszawa rusza z kolejnym etapem przebudowy warszawskiej Skry. Tym razem chodzi o najważniejszy obiekt, czyli zaniedbany stadion lekkoatletyczny.

Kiedy nowy stadion lekkoatletyczny na Skrze? (autor: Renata Kaznowska)

– Od przyszłego piątku będzie można zgłaszać oferty w konkursie na koncepcję – mówi wiceprezydent Renata Kaznowska. – Bardzo nam zależy na obu tych obiektach, Warszawa potrzebuje stadionu lekkoatletycznego. Chcemy, by był to stadion pozwalający na organizowanie mistrzostw Europy i świata. Druga niezwykle dla nas ważna rzecz to hala sportowa, której Warszawa bardzo potrzebuje – dodaje.

Jak mówi prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Henryk Olszewski, Warszawa potrzebuje stadionu z prawdziwego zdarzenia do tego typu dyscyplin. – Jest ot sprawa strategiczna dla lekkiej atletyki. Jesteśmy osią sportu w ostatnich latach. Jeżeli chodzi o sporty indywidualne, to w ogóle nie podlega dyskusji. Nie możemy zorganizować żadnej imprezy w stolicy – zwraca uwagę prezes.

@warszawa ogłasza konkurs architektoniczny na II etap rewitalizacji SKRY❗️



Konkurs obejmować będzie wykonanie koncepcji architektonicznej głównego stadionu lekkoatletycznego i hali sportowej wraz z otoczeniem. @trzaskowski_ 💪@PZLANews @LegiaKosz @AKTYWNAWARSZAWA pic.twitter.com/HY0ycF5RVJ — Renata Kaznowska (@RKaznowska) November 25, 2022

Nowy stadion i nowa hala w Warszawie

Stadion ma pomieścić 25 tys. widzów. Oprócz tego powstanie hala sportowa dla 6 tys. kibiców, której gospodarzem będzie koszykarska Legia.

– Pozwoli nam to na rozgrywki na zupełnie innym poziomie – mówił przewodniczący rady nadzorczej klubu Jarosław Jankowski. – Musimy mieć halę. Mimo że nasz obiekt na Bemowie jest bardzo zacny, to jest też jednym z najstarszych i pewnie najgorszym w całej Polsce, niedopuszczonym do większości rozgrywek europejskich. Więc ta decyzja jest dla nas świetna i bardzo pożądana przez naszych kibiców – podkreśla.

Z obiektu będą mogli korzystać również siatkarze Projektu Warszawa. – Myślę, że znajdziemy wspólny język, jeżeli będziemy korzystać z tego obiektu w formie rezerwowej, bo teraz mamy Arenę Ursynów i z niej na co dzień korzystamy. Wszyscy dobrze wiemy, że tego obiektu bardzo brakowało i oby takich obiektów było tworzonych w Warszawie jeszcze więcej – mówi dyrektor klubu Piotr Gacek.

Konkurs potrwa do wiosny przyszłego roku. Same obiekty mają powstać do 2026 roku.

