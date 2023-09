„Nie marnujemy ani kropli”. W Warszawie umyto ulice wodą z basenów RDC 21.09.2023 19:46 Kolejny raz Warszawa wykorzystuje wodę z miejskich basenów do porządków na ulicach i torowiskach. W tym roku Zarząd Oczyszczania Miasta odzyskał 2,5 mln litrów wody. Od momentu zainicjowania akcji było to już łącznie 9 mln litrów — poinformował stołeczny ratusz.

Woda z basenów służy do mycia ulic i torowisk (autor: Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa/FB)

W stolicy wykorzystano wodę z basenów do wykonywania prac porządkowych na ulicach i torowiskach. W tym roku w akcji wzięło udział aż 10 warszawskich pływalni. Od czerwca do września Zarząd Oczyszczania Miasta pobrał stamtąd łącznie 2,5 mln litrów wody. Potem zatankował ją do 270 pojazdów służb oczyszczania, które latem sprzątały na mokro jezdnie i torowiska.

— Zmiany klimatu, których konsekwencje obserwujemy na co dzień, objawiają się także niedoborami wody. Przeciwstawiając się postępującym skutkom globalnego ocieplenia, szukamy proekologicznych rozwiązań. Jednym z nich, stosowanym przez nas już trzeci rok, jest ponowne wykorzystywanie wody z miejskich basenów. W tym czasie odzyskaliśmy już 9 mln litrów wody — powiedział zastępca dyrektora ds. technicznych Zarządu Oczyszczania Miasta Robert Szymański.

Dodał, że wodą można racjonalnie gospodarować na każdym poziomie, nie tylko domowym, a każda inicjatywa przyczyniająca się do łagodzenia obecnej trudnej sytuacji hydrologicznej ma znaczenie.

Jak pobierana jest woda z pływalni?

Woda z pływalni pobierana jest w taki sposób, żeby nie przeszkadzała w funkcjonowaniu pływalni. Wykorzystywane były wakacyjne przerwy techniczne, podczas których baseny są opróżniane. Woda zamiast do kanalizacji trafiała do zamiatarek i zmywarek, a następnie była używana do porządków na ulicach w mieście.

— Akcja przeprowadzana jest w momencie, gdy mija już czas konieczny do ulotnienia się preparatów używanych do dezynfekcji, dzięki czemu woda jest neutralna dla ludzi i środowiska oraz czyszczonych powierzchni — zaznaczył ratusz.

W tegorocznej akcji ZOM współpracował z 10 pływalniami – OSiR Wawer, DOSiR Praga-Północ, OSiR Praga-Południe, SCS Aktywna Warszawa Polonia, CRS Bielany, CSR Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, OSiR Praga-Południe Wodnik, OSiR Targówek, OSiR Żoliborz, Park Wodny Moczydło i Ośrodek Inflancka. Sprzęt do przepompowywania zapewniała i obsługiwała Ochotnicza Straż Pożarna z Wesołej. Ekologiczna współpraca z miejskimi ośrodkami sportu trwa od 2020 roku.

ZOM odpowiada za sprzątanie 1300 km ulic oraz torowisk tramwajowych. Od wiosny do jesieni każda z nich jest czyszczona na mokro przynajmniej raz w tygodniu. Pozostałymi ulicami zajmują się m.in. urzędy dzielnic, zarządcy osiedli oraz GDDKiA.

