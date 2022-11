Nauka języka polskiego dla Ukraińców w Warszawie Adrian Pieczka 24.11.2022 09:55 Do pracy, nauki lub życia w społeczeństwie - nauka polskiego dla uchodźców z Ukrainy. Centrum Wspierania Rodzin "Ognisko Mokotów" zaprasza do klubu językowego SpeakingLab.

Nauka polskiego dla Ukraińców (autor: pexels)

- Istnieje mylne przekonanie, że polski jest jak ukraiński i będziemy wszystko rozumieć - mówi pani Kateryna, która przyjechała do Warszawy po wybuchu wojny. - Gramatyka jest zupełnie inna i musimy się naprawdę uczyć i praktykować język polski, żeby odczuwać w społeczeństwie. To jest bardzo ważne i to nie tylko, żeby otrzymać pracę i komunikować się poprawnie, ale jeszcze jako znak szacunku dla Polaków, którzy przyjęli nas - wyjaśnia.



- Spotkania w każdy wtorek i czwartek współprowadzę z koleżanką z Ukrainy - mówi wychowawca w Ognisku Mokotów Katarzyna Gaze. - Spotykamy się o godzinie 10:00, usiądziemy sobie po prostu przy ciasteczku i przy herbatce, kawce, i porozmawiamy. Nie mamy narzuconych tematów z góry, chciałabym dowiedzieć się od uczestników, czego oni potrzebują. Np. jak iść do lekarza, jak rozmawiać z lekarzem, w jaki sposób znajdujemy przychodnię - tłumaczy.

I taka praktyczna nauka języka będzie prowadzona na razie dla 8 osób, ale z czasem możliwe będzie powiększenie grupy. Zajęcia są darmowe. Chętni proszeni są o wysłanie maila, nawet z samym imieniem i nazwiskiem, na adres k.gaze@rodzinnawarszawa.pl

