„Można koło urwać”. Co z zabytkowym brukiem na Ordona? Konserwator mówi o przeniesieniu Adrian Pieczka 03.11.2022 07:14 Przełom w sprawie remontu ulicy Ordona na Odolanach – konserwator zabytków zmienił zdanie i dopuszcza możliwość przeniesienia zabytkowej brukowej kostki w inne miejsce.

Teraz trwają analizy w sprawie ewentualnego przeniesienia zabytkowej kostki brukowej z ulicy Ordona w Warszawie w inne miejsce. Ta ważna dla mieszkańców osiedla droga wymaga pilnego remontu, a spór o bruk blokował do tej pory inwestycję.

– Z kostką czy bez, byle jak najszybciej zaczęli prace – powiedzieli naszemu reporterowi Adrianowi Pieczce mieszkańcy.



– Analizujemy różne scenariusze - mówi rzecznik konserwatora Andrzej Mizera.

– Jeżeli ten bruk miałyby tam zostać, to wymaga przede wszystkim solidnej odbudowy. Rozpatrujemy również możliwość przeniesienia bruku w inne miejsce, ale na razie jest za wcześnie by mówić, które miałoby to być miejsce i na jakiej zasadzie by się to odbywało – dodaje Mizera.



– Jesteśmy w stałym kontakcie – potwierdza z kolei rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski. – Roboczo ustaliliśmy, że bruk mógłby zostać przeniesiony w miejsce, gdzie mógłby być wyeksponowany z zachowaniem ukałdu, w którym został ułożony. Jesteśmy w trakcie wspólnego wyboru takiej lokalizacji – informuje.



Bruk na ul. Ordona jest pod ochroną konserwatora od 2017 roku.

