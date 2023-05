Metodą „na kolec” ukradli z audi plecak z ponad 100 tys. zł. Dwie z czterech osób zatrzymane Dominika Naborowska 30.05.2023 12:22 Policjanci z warszawskiego Śródmieścia zatrzymali dwóch podejrzanych o kradzież z włamaniem do audi metodą „na kolec”. Obywatele Gruzji wybili szybę i skradli ponad 100 tysięcy złotych w polskiej i obcej walucie - poinformował rzecznik śródmiejskiej policji podinspektor Robert Szumiata.

Metodą „na kolec” ukradli z audi plecak z ponad 100 tys. zł (autor: KSP)

Policjanci ze śródmiejskiego wydziału do Walki z przestępczością Przeciwko Mieniu zatrzymali już dwie z czterech osób podejrzanych o kradzież z włamaniem do audi a8.

- Policjanci ustalili także tożsamość pozostałych mężczyzn biorących udział w tym przestępstwie. Jeden odbywa karę pozbawienia wolności za inne przestępstwo a zatrzymanie ostatniego to już tylko kwestia czasu - podkreślił podinspektor Robert Szumiata.

- Do zdarzenia doszło kilka dni temu w jednym z centrów handlowych. Obywatele Gruzji obserwowali każdy krok swojej ofiary. Kiedy sprawcy zauważyli, że pokrzywdzony wypłacił gotówkę w kantorze dali znać swoim kompanom, aby ci podłożyli mu kolec pod koło. sprawcy jechali z nim i czkali, aż z koła zejdzie powietrze. Kiedy pokrzywdzony zmuszony został do zatrzymania pojazdu sprawcy podbiegli do samochodu, wybili przednią szybę od strony pasażera, zabrali plecak z gotówką leżący na fotelu i uciekli - zrelacjonował policjant.

Łupem złodziei padła gotówka w polskiej i obcej walucie w kwocie przekraczającej 100 tysięcy złotych oraz inne przedmioty znajdujące się w plecaku.

Za kradzież z włamaniem może grozić do 10 lat więzienia.

