Prawie połowa najemców z CH Marywilska 44 bez kontenera na tymczasowym targowisku Adam Abramiuk 18.07.2024 17:46 Około 350 najemców z Marywilskiej 44 pozostanie bez tymczasowego miejsca handlu - mówiła w Polskim Radiu RDC prezes centrum handlowego Małgorzata Konarska. Według zapowiedzi, przy spalonej hali 3 sierpnia ma ruszyć tymczasowe targowisko. Stanie tam w sumie 800 kontenerów. Spółka podpisała jednak umowę z ok. 400 najemcami, choć przed pożarem w Marywilskiej 44 funkcjonowało ok. 750 firm.

Marywilska 44 (autor: RDC)

3 sierpnia otwarcie tymczasowego targowiska przy ul. Marywilskiej. Ma być tam 800 kontenerów, ale jak powiedziała nam prezes centrum handlowego Małgorzata Konarska, około 350 kupców zostanie bez miejsca do handlu. Spółka podpisała umowę z ok. 400 najemcami.

- Nie mamy możliwości, żeby zwiększyć tę liczbę, ponieważ ogranicza nas teren parkingu, na którym stawiamy ten projekt. Jednocześnie musimy pamiętać o zapewnieniu miejsc parkingowych dla klientów. Tutaj też wykonujemy w tej chwili dodatkowy parking - powiedziała w Polskim Radiu RDC.



- Powodem jest to, że najemcy biorą często po dwa kontenery - tłumaczyła Konarska. - Większość najemców zdecydowała się na 30-metrowe kontenery, czyli zajmuje dwa kontenery 15-metrowe. W 15-metrowym kontenerze trudno by było zdecydowanej większości zorganizować sklep - wskazała.



Do pożaru hali Marywilska 44 doszło 12 maja. Spaliło się ok. 90 proc budynku. Na miejscu funkcjonowało ok. 1400 punktów handlowych.

Trwa śledztwo prokuratury, które ma wyjaśnić przyczyny pożaru. Pomoc kupcom zaoferowało miasto, proponując miejsca na bazarach miejskich. Z kolei spółka dzierżawiąca teren od miasta zobowiązała się do jak najszybszego zbudowania tymczasowej hali zbudowanej z kontenerów.

