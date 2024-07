„Lokal za remont” rusza na warszawskiej Woli Adam Abramiuk 10.07.2024 12:56 Program „Lokal za remont” rusza na warszawskiej Woli. Dzielnicowi radni przegłosowali uchwałę, która pozwoli przekazać mieszkania do wynajmu na korzystnych warunkach. Jedyny wymóg – samodzielny remont lokalu.

„Lokal za remont” na warszawskiej Woli (autor: RDC)

„Lokal za remont” to program, w ramach którego dzielnica może przekazać mieszkania do wynajmu na korzystnych warunkach. Teraz projekt rusza w kolejnej warszawskiej dzielnicy – na Woli.

Zainteresowani wynajmem muszą spełnić jeden warunek – trzeba być w stanie samodzielnie wyremontować ten lokal. Dzielnica wskazała 30 nadających się do tego pustostanów.

– Mogą skorzystać z tego osoby, które się zakwalifikowały do pomocy mieszkaniowej – przekazał wolski radny Karol Giemza.

– Zamiast czekać na lokale, które muszą być wyremontowane, a które obecnie stoją puste, znaleźliśmy nowy sposób, który umożliwia przyspieszoną ścieżkę. Jest specjalna lista lokali wyznaczona i osoby, które czekają na liście, mogą się zgłosić do ZGN-u i wykonać taki remont na własny koszt, rozliczyć go, co skutkuje tym, że może się wprowadzić – dodał.

Kryteria i szczegółowe informacje dostępne są na stronie mieszkania.um.warszawa.pl

