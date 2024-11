Utrudnienia w dojeździe do Łazienek Królewskich. Jutro drogowcy zamkną ulicę Myśliwiecką RDC 11.11.2024 16:25 W tym tygodniu utrudnienia w dojeździe do Łazienek Królewskich. Frezowana będzie ulica Myśliwiecka. Nie będzie przejazdu od ronda Sedlaczka do Szwoleżerów. Kierowcy pojadą objazdem. Zmienią się trasy autobusów.

Zamknięta Myśliwiecka (autor: RDC)

Od razu po długim weekendzie warszawscy drogowcy wrócą do remontowania ulic. We wtorek, 12 listopada, pojawią się na ulicy Myśliwieckiej. Nie będzie przejazdu od ronda Sedlaczka do Szwoleżerów. Kierowcy pojadą objazdem. Zmienią się trasy autobusów.

Frezowanie Myśliwieckiej

Te prace rozpoczną się we wtorek, 12 listopada, o godzinie 22:00. Kierowcy nie przejadą Myśliwiecką pomiędzy rondem Sedlaczka a ulicą Szwoleżerów. Dodatkowo zamknięty będzie fragment Szwoleżerów do wyjazdu z ulicy Kawalerii.

Na remontowanym odcinku będzie zakaz parkowania z informacją o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela.

Objazd utrudnień wyznaczono ulicami: Łazienkowską, Czerniakowską i Szwoleżerów.

Kierowcy ponownie pojadą Myśliwiecką w sobotę, 16 listopada, od godziny 4:00.

Autobusy na objazdach

Objazdami pojadą autobusy linii 108 i 162. Kursują one także według specjalnych rozkładów.

108

w obu kierunkach:

PL. TRZECH KRZYŻY – … – rondo Sedlaczka – Łazienkowska – Czerniakowska – Bartycka – … – ŁOSOSIOWA

162

w obu kierunkach:

PL. HALLERA – … – rondo Sedlaczka – Łazienkowska – Czerniakowska – Chełmska – CHEŁMSKA/Gołkowska – … – EC SIEKIERKI

Zmiany przystankowe

Zawieszone zostaje funkcjonowanie przystanków:

AGRYKOLA 01 i 02

DRAGONÓW 01

ROZBRAT 03

SZWOLEŻERÓW 04

Jednocześnie przywraca się na stałe funkcjonowanie przystanku AGRYKOLA 02. Likwidacji ulega przystanek tymczasowy AGRYKOLA 52.

