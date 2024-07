Zatrucie chlorem na basenie w Warszawie. Władze zapowiadają kontrolę

Będzie kontrola władz dzielnicy w Ośrodku Sportu i Rekreacji Targówek jak i na samym basenie "Polonez" przy ulicy Łabiszyńskiej. To tam wczoraj doszło do masowego zatrucia chlorem. 21 osób trafiło do szpitala. Zatrzymanych do wyjaśnienia w tej sprawie zostało 3 pracowników pływalni.