Koniec utrudnień na Wisłostradzie. Przejście dla pieszych przy ulicy Karowej już otwarte RDC 30.10.2024 10:37 Przejście naziemne przez Wisłostradę na wysokości ul. Karowej już otwarte - dowiedzieli się dziennikarze Polskiego Radia RDC. Jest przedłużeniem mostu pieszo-rowerowego. Prace trwały blisko trzy miesiące.

4 Przejście dla pieszych przy ulicy Karowej już otwarte (autor: ZDM)

Można już łatwiej dojść nad Wisłę. Zakończyła się budowa zebry przez Wisłostradę na wysokości ul. Karowej. Chodzi o przejście dla pieszych na skrzyżowaniu Wybrzeża Kościuszkowskiego i ulicy Karowej. Zostało ono otwarte dziś rano.

Jak mówi rzecznik Zarządu Dróg Miejskich, wraz z nowym przejściem uruchomiona została sygnalizacja świetlna na Wisłostradzie

- Przejście przez Wisłostradę na wysokości ulicy Karowej działa od środowego poranka. Tym co jest najbardziej widoczne jest oczywiście nowa zebra, ale to były prace o bardzo dużym zakresie, bo to i zmiana układu drogowego skrzyżowania, czyli nowy lewoskręt z Karowej w Wisłostradę, i zupełnie nowa rozbudowana sygnalizacja, i sporo prac ziemnych związanych z wyrównaniem terenu, i sporo prac podziemnych związanych z budową i przebudową sieci. Te wszystkie prace już w zasadzie są skończone, choć mogą trwać jeszcze jakieś prace wykończeniowe poza jezdnią. Natomiast nowe przejście, które jest już w pełni funkcjonalne, jest łącznikiem między mostem a ulicą Karową w kierunku Starego Miasta, no i jest kolejnym etapem łączenia ulic Karowej i Okrzei w de facto jeden ciąg - wyjaśnia Dybalski.

Sam most pieszo-rowerowy został otwarty 28 marca tego roku.

