„To uprzykrza życie”. Kanalizacja na osiedlu w Wawrze dopiero na za dwa lata

Dopiero za dwa lata rozpocznie się budowa kanalizacji do osiedla przy Wale Miedzeszyńskim 414a w Warszawie. Miasto zmieniło projekt doprowadzenia, co wydłuży czas realizacji. Mieszkańcy skarżą się, że pojazdy, które codziennie wybierają szambo, zastawiają im wyjazdy z osiedla. — To uprzykrza życie — usłyszał nasz reporter.