Dziś bieg, jutro finał WOŚP. Utrudnienia wokół PGE Narodowego [SPRAWDŹ] RDC 25.01.2025 09:21 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w niedzielę, 26 stycznia, zagra już po raz 33. Na błoniach PGE Narodowego stanęła scena, miasteczko i główne studio. Dziś natomiast wystartują stamtąd uczestnicy Biegu „Policz się z cukrzycą”. Organizacja Finału WOŚP i towarzyszących wydarzeń spowoduje zmiany w ruchu i parkowaniu.

W ten weekend na warszawiaków czekają utrudnienia wokół stadionu Narodowego. Dziś o godz. 12.00 planowany jest 19. Bieg WOŚP "Policz się z cukrzycą", a w niedzielę jest Finał WOŚP.

Bieg „Policz się z cukrzycą” – trasa

Biegacze wystartują na błoniach Narodowego i pobiegną ulicami: Sokola, Zamoście, nawrotka za skrzyżowaniem z Sokolą, Zamoście, Wybrzeże Szczecińskie, nawrotka na wysokości Komisariatu Rzecznego Policji, Wybrzeże Szczecińskie, most Świętokrzyski (jezdnia płn.), Wybrzeże Kościuszkowskie, most Świętokrzyski (jezdnia płd.), Wybrzeże Szczecińskie, Siwca, błonia Stadionu PGE Narodowego, gdzie zlokalizowana będzie meta biegu.

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że trasa biegu zostanie zamknięta w godz. 11-14. Autobusy pojadą objazdami.

Linie 102, 125, 202 w kierunku Metro Stadion Narodowy: od skrzyżowania Targowa/ Zamoyskiego: Targowa, Kijowska do Dworca Wschodniego. Natomiast w kierunku PKP Olszynka Grochowska, Międzylesie, Gocławek Wschodni: Kijowska, Targowa, Zamoyskiego i dalej swoimi trasami

Linia 118 tylko w kierunku Mariensztat pojedzie od skrzyżowania Dobra/ Tamka ulicą Dobrą do pętli Mariensztat. Natomiast linia 127 tylko w kierunku Browarna: od skrzyżowania Dobra/ Tamka: Dobra i Lipową, a potem dalej swoją trasą.

Linie 146 i 147 w kierunku Dw. Wschodni od ronda Waszyngtona: al. Zieleniecka, Zamoyskiego i dalej swoimi trasami. Natomiast w kierunku Falenica, Stara Miłosna (Ułańska): od skrzyżowania Targowa/ Zamoyskiego: zawrotka w kierunku al. Zielenieckiej, Targowa, al. Zieleniecka, rondo Waszyngtona i dalej swoimi trasami.

Linia 162 w kierunku pl. Hallera: od skrzyżowania Tamka/ Dobra: Dobra, Karowa, Wybrzeże Kościuszkowskie, Nowy Zjazd, most Śląsko-Dąbrowski, al. Solidarności, Targowa i dalej swoją trasą. A w kierunku EC Siekierki: od skrzyżowania Targowa/ al. Solidarności: al. Solidarności, most Śląsko-Dąbrowski, Grodzka, Wybrzeże Gdańskie, Wybrzeże Kościuszkowskie, Karowa, Dobra, Zajęcza i dalej swoją trasą.

Finał WOŚP i zamknięte błonia oraz okolice

W tym roku główna scena, gdzie odbędą się koncerty, ponownie stanęła na błoniach stadionu Narodowego. Obowiązuje tam zakaz zatrzymywania. Pozostawione samochody mogą zostać wywiezione na koszt właściciela.

"Część ograniczeń przy drogach wewnętrznych – na północy i południu błoni – będzie obowiązywała do poniedziałku 27 stycznia. Dłużej, bo do niedzieli, 2 lutego, kierowcy nie zaparkują obok nasypu kolejowego oraz od strony alei Zielenieckiej. Centralna część parkingu pozostanie niedostępna do poniedziałku, 10 lutego" - przekazał stołeczny ratusz.

W sobotę i niedzielę, 25 i 26 stycznia, nie będzie można wjechać na błonia stadionu Narodowego. Zakazy wjazdu zostaną ustawione od strony ulic Zamoyskiego, Sokolej i Wybrzeża Szczecińskiego.

Powrót ze „Światełka do nieba”

W finałowy wieczór na błoniach odbędzie się pokaz „Światełko do nieba”. O sprawny powrót z wydarzenia zadba Warszawski Transport Publiczny. Od godziny 19:30 z ronda Waszyngtona – zarówno w stronę Gocławia, jak i Winnicy – będą odjeżdżały dodatkowe autobusy linii 509. Na trasy wyjedzie również więcej składów linii 7 i 26. Z alei Zielenieckiej zabiorą pasażerów odpowiednio w kierunku placu Narutowicza i pętli przy stacji metra Młociny. Częściej będzie kursowało także metro linii M2 w stronę Bemowa.

Kwesta w zabytkowych pojazdach i nie tylko

Dzięki współpracy Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej i Zarządu Transportu Miejskiego, w niedzielę, 26 stycznia, na warszawskich ulicach pojawią się specjalne linie obsługiwane zabytkowym taborem. Autobusowa 33A i tramwajowa 33T będą dowoziły na błonia PGE Narodowego.

Linia 33A pojedzie z pętli Gocław ulicami: Bora-Komorowskiego, Saską, przez rondo Waszyngtona, aleją Zieleniecką, Targową do Dworca Wileńskiego. Z kolei tramwaje 33T z placu Narutowicza będą kursowały ulicami: Grójecką, przez plac Zawiszy, Alejami Jerozolimskimi, mostem i aleją Poniatowskiego, przez rondo Waszyngtona i aleją Zieleniecką do pętli koło Teatru Powszechnego.

Pasażerowie pojadą specjalnymi liniami bezpłatnie, a w pojazdach pieniądze dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będą zbierać wolontariuszki i wolontariusze ze sztabu KMKM. Więcej informacji na stronie kmkm.waw.pl.

W niedzielę, 26 stycznia, wolontariusze posiadający identyfikatory 33. Finału WOŚP będą mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w 1. strefie biletowej.

