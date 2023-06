Dziecko odnalazło mamę. Policja interweniowała w sprawie zgubionego chłopca Dominika Naborowska 01.06.2023 11:12 Kilkuletni, zapłakany chłopiec, przebywał na jednej z ulic Bielan bez opieki osoby dorosłej. W tej sprawie zareagowała mieszkanka miasta, która po rozmowie z chłopcem zgłosiła sprawę do Komendy Rejonowej Policji Warszawa V. Po otrzymanym zgłoszeniu policjanci niezwłocznie zajęli się sprawą, a chłopiec powrócił pod opiekę mamy.

Chłopiec zgubił się na Bielanach. Miał 7 lat. (autor: POLICJA ŻOLIBORZ)

Siedmioletni chłopiec przebywał bez opieki osoby dorosłej na Bielanach. Zauważyła to jedna z mieszkanek Warszawy, która zareagowała i po rozmowie z chłopcem zgłosiła sprawę na policję.

Jak relacjonuje podinsp. Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji na Bielanach, chłopiec zniknął z oczu mamy i wujka.

— Tuż po godzinie 18 jedna z mieszkanek Bielan zauważyła kilkuletniego chłopca, przy którym nie było żadnej dorosłej osoby. Zainteresowała się tą sytuacją, podeszła do dziecka i nawiązała z nim kontakt. Na miejsce od razu udał się policjant z wydziału prewencji i zaprowadził chłopca do budynku komendy — przekazuje Kozłowska.

Policjant po rozmowie z siedmiolatkiem ustalił, że chłopiec był z mamą i wujkiem na spacerze, ale pewnym momencie zorientował się, że nie ma jej w pobliżu i nie wiedział, gdzie ma jej szukać. Chłopiec powiedział, jak ma na imię, ale nie potrafił powiedzieć gdzie mieszka. W trakcie ustalania informacji odnalazła się matka dziecka.

— Policjant zauważył kobietę biegnąca w kierunku budynku, w którym mieści się policja. Była to mama zagubionego chłopca. Okazało się, że chłopiec odjechał rowerem, mama straciła go na chwilę z oczu, a po jego zniknięciu bezskutecznie próbowała go odnaleźć — dodaje.

Historia zakończyła się szczęśliwie, a chłopiec cały i zdrowy wrócił pod opiekę mamy.

Policja apeluje o uczenie dzieci, by potrafiły przekazać najważniejsze informacje o sobie — imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu kontaktowego. Przypomina również o wpajaniu najmłodszym wiedzy, że policjanci mogą im pomóc w trudnych i kłopotliwych sytuacjach. Może to uratować życie lub zdrowie im albo innym osobom.

Czytaj też: Dzień Dziecka w Warszawie i na Mazowszu w liczbach. Ile dzieci mamy w regionie?