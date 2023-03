Czy stołeczny Ursynów będzie miał kino? Jest pomysł w miejsce znikającego Multikina Cyryl Skiba 14.03.2023 10:37 Z warszawskiej dzielnicy Ursynów znika działające tam od 1999 roku Multikino. Powodem jest uchwalony plan miejscowy dla okolic ul. Indiry Gandhi. Wartość działki znacznie wzrosła i właściciel postanowił ją sprzedać. Pojawiły się już pierwsze pomysły, by w dzielnicy pozostało kino.

Co z kinem na Ursynowie? (autor: Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”)

W związku z planowanym zamknięciem Multikina na Ursynowie pojawił się pomysł, by dla centrum kultury „Alternatywy” zakupić profesjonalny projektor za 450 tysięcy złotych, aby mieszkańcy dzielnicy nie tracili możliwości oglądania filmów.

– W połowie kwietnia zarząd dzielnicy podejmie uchwałę na sesję majową. 26 maja UCK będzie miał pieniądze. Następnie ogłosi przetarg i chcą wystartować pierwszego września – mówi burmistrz dzielnicy Robert Kempa.

Ursynowskie Centrum Kultury musi do połowy kwietnia ustalić, jaka będzie ewentualnie konkurencja komercyjna.

– Multikino będzie działało to jesieni 2024 roku, a później zobaczymy, co się wydarzy. Nie wiem, co zrobi centrum handlowe, które ma się budować w miejscu dawnego supermarketu, nie wiemy, co zrobi CH Ursynów, wiemy, że są prowadzone między nimi rozmowy – dodaje Kempa.

Sprawa zostanie poruszona na majowej sesji rady dzielnicy.

Multikino przy Imielinie będzie działać do połowy 2024 roku. Ursynowskie Centrum Kultury zaś posiada salę na 350 osób.

