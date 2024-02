Czterolatek w piżamie błąkał się po ulicy. Matka zostawiła go w domu i poszła do restauracji Cyryl Skiba 29.02.2024 11:33 Wyszła do restauracji, zostawiając w domu śpiącego synka. Do 5 lat pozbawienia wolności grozi mieszkance Białołęki. 4-latek bez opieki wydostał się przez okno na zewnątrz i w samej piżamce szukał mamy.

Czterolatek w piżamie błąkał się po ulicy. Jego matka poszła do restauracji (autor: pixabay)

- Była niedziela, późny wieczór. Stojącego na środku ulicy, w samej piżamce i skarpetkach chłopca, zauważył przechodzeń. Mężczyzna wziął zdezorientowanego malca na ręce i poszedł z nim w kierunku domu, który ten mu wskazał. Mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy. Chłopczyk w rozmowie z mundurowymi powiedział, że nie wie, gdzie jest jego mama. Opowiedział, że gdy się obudził, przestraszył się, że jest sam i wyszedł przez okno, by jej szukać - relacjonuje Paulina Onyszko z dzielnicowej policji.





Ratownicy chcieli zawieźć chłopca do szpitala. W tym samym momencie zjawiła się matka. 31-latka wyjaśniła, że poszła do restauracji w galerii handlowej sama, by nie budzić śpiącego syna.

Policjanci zatrzymali ją. 4-latek trafił do pieczy zastępczej.