Byli poszukiwani przez Interpol. Zostali zatrzymani na Lotnisku Chopina Adam Abramiuk 09.03.2023 14:11 Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie zatrzymali dwóch cudzoziemców poszukiwanych czerwoną notą Interpolu. Pierwszy z nich, obywatel Gruzji, ścigany jest przez władze Azerbejdżanu. Drugi zaś, obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki narodowości uzbeckiej, przez wymiar sprawiedliwości Uzbekistanu.

Byli poszukiwani przez Interpol. Zostali zatrzymani na Lotnisku Chopina (autor: Straż Graniczna)

Dwóch cudzoziemców ściganych czerwoną notą Interpolu strażnicy zatrzymali w środę.

- Pierwszy z nich, obywatel Gruzji został zatrzymany podczas odprawy na lot do Kutaisi - mówi Dagmara Bielec z nadwiślańskiego oddziału Straży Granicznej. - W chwili zatrzymania mężczyzny, okazało się, że przebywa w Polsce nielegalnie, bez żadnego dokumentu uprawniającego go do pobytu w naszym kraju. Funkcjonariusze ustalili również, że mężczyzna przekroczył wbrew przepisom granicę państwową z Niemiec do Polski - tłumaczy.





Drugim zatrzymanym był obywatel USA narodowości uzbeckiej

- 46-latek poszukiwany jest za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się handlem ludźmi oraz przemytem broni palnej i amunicji. Czerwoną notę wystawiły władzę Uzbekistanu - mówi Bielec.





Obaj mężczyźni zostaną dziś przewiezieni do warszawskiej prokuratury.

