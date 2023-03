Tak bardzo nie chciał iść do więzienia, że zbudował w lesie szałas. Wytropili go policjanci z Goworowa Iwona Rodziewicz-Ornoch 09.03.2023 11:29 Mieszkał w szałasie, bo nie chciał iść do więzienia. 40-latek ukrywał się w lesie pod Goworowem w powiecie ostrołęckim. Był skuteczny, ale policjanci bardziej zdeterminowani - mówi rzecznik ostrołęckiej policji Tomasz Żerański.

Tak bardzo nie chciał iść do więzienia, że zbudował w lesie szałas. Wytropili go policjanci z Goworowa (autor: Mazowiecka Policja)

Mundurowi z Posterunku Policji w Goworowie otrzymali nakaz zatrzymania mężczyzny, który był poszukiwany do sprawy narkotykowej przez sąd. Mężczyzna miał do odbycia karę 2 lata więzienia.

- Sprawdzenie adresu zamieszkania oraz miejsc, gdzie mógł on przebywać, nie przyniosło oczekiwanego efektu. Jednak policjanci dalej prowadzili działania. Upór mundurowych doprowadził ich do lasu na terenie gminy Goworowo. Okazało się, że mężczyzna był na tyle zdesperowany, aby uniknąć kary więzienia, że w środku lasu wybudował szałas, w którym mieszkał od kilku tygodni - relacjonuje policjant.





Mężczyzna został doprowadzony do zakładu karnego, gdzie spędzi ponad dwa lata. To dłużej niż pierwotnie skazał go sąd, ponieważ znaleziono przy nim w szałasie narkotyki.

Czytaj też: Ukrywał się w szafie przed policją. Wolscy kryminalni zatrzymali 24-latka