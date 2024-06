30 pięter bez windy, czyli 8. Bieg im. Stanisława Tyma o Puchar Prezydenta m.st. Warszawy RDC 05.06.2024 22:51 W sobotę 8 czerwca odbędzie się 8. Bieg im. Stanisława Tyma o Puchar Prezydenta m.st. Warszawy. Do tej pory już blisko 3000 biegaczy – na wzór Ryszarda Ochódzkiego z kultowego filmu „Miś” – pokonało 30 pięter bez windy, by dostać się na Taras Widokowy Pałacu Kultury i Nauki.

Bieg im. Stanisława Tyma 2023 r. (autor: Jacek Turczyk)

Rekord biegu na 30. piętro po 793 stopniach Pałacu Kultury i Nauki wynosi 3 minuty i 16 sekund i należy do wielokrotnego Mistrza Świata i Polski Piotra Łobodzińskiego. Czy zostanie pobity, przekonamy się już w sobotę 8 czerwca podczas 8. Biegu im. Stanisława Tyma o Puchar Prezydenta m.st. Warszawy.

Bieg odnosi się do sceny z kultowego filmu „Miś”, w której grany przez Stanisława Tyma Ryszard Ochódzki musiał dostać się na 30. piętro PKiN bez windy.

Tego wyczynu dokonało już blisko 3000 biegaczy. 793 stopnie o zmiennej wysokości najlepsi zawodnicy pokonują w około 3 minuty. Różnica poziomów, z jaką mierzą się biegacze, to 114 metrów. Przeciętny czas wbiegnięcia na górę to 6–8 minut. Limit czasu na pokonanie trasy to 10 minut.

Główną nagrodą jest Puchar Prezydenta m.st. Warszawy, a cała impreza odbywa się pod jego honorowym patronatem.

W tym roku, oprócz klasyfikacji generalnej, zostaną również wręczone nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn: 18–29 lat, 30–50 lat, 50–69 lat, 70 lat i starsi. Służby mundurowe rywalizować będą w oddzielnej kategorii.

Biegacze, a raczej wbiegacze, bo ta dyscyplina ma swoją nazwę – towerrunning – ruszą z Płyty Głównej, a meta czekać będzie na nich na 30. piętrze PKiN, gdzie każdy uczestnik otrzyma medal, będzie mógł skorzystać ze strefy odpoczynku i wzmocnić się w strefie Nice To Fit You.

Dodatkową atrakcją dla zawodników będzie możliwość wykonania pamiątkowego zdjęcia na specjalnie przygotowanej instalacji oraz możliwość bezpłatnego wygrawerowania na medalu uzyskanego czasu.

Program zawodów:

godz. 8:00 Otwarcie biura zawodów – szatnia główna

godz. 10:00 Rozpoczęcie startów w klasyfikacji generalnej. Bieg otworzy wiceprezydent m.st. Warszawy Renata Kaznowska

ok. godz. 12:30 Start drużyn służb mundurowych

ok. godz. 13:00 Ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców

