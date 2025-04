Dzień Ludzi Bezdomnych. Na jaką pomoc mogą liczyć osoby w kryzysie w stolicy? RDC 14.04.2025 12:29 Blisko 800 osób w kryzysie bezdomności żyje w Warszawie, choć dokładna liczba nie jest znana. Dzisiaj obchodzimy Dzień Ludzi Bezdomnych. W Polskim Radiu RDC sprawdziliśmy, na jaką pomoc mogą liczyć osoby w kryzysie w stolicy.

Dzień Ludzi Bezdomnych (autor: pexels/zdjęcie ilustracyjne)

14 kwietnia obchodzimy w Polsce Dzień Ludzi Bezdomnych. To nieformalne święto ma zwrócić uwagę na los osób, które z różnych powodów straciły dach nad głową.

Rzecznik Prasowy Caritas Polska Marcin Majewski zaznaczył w rozmowie z Polskim Radiem RDC, że bezdomność, wbrew pozorom, nie bierze się głównie z uzależnień.

— Jeśli chodzi o przyczyny bezdomności, to po pierwsze sprawy rodzinne, majątkowe i finansowe, są też te osoby, które nie płacą alimentów i np. też uciekają przed instytucjami w bezdomność — wymienił Majewski.

Mieszkanka warszawskiego schroniska wyznała naszemu reporterowi, że straciła wszystko. — Tutaj mam wszystko, czego mi trzeba, dopóki nie stanę na nogi — zaznaczyła.

— Przyczyną był pewien rodzaj kryzysu finansowego w rodzinie i ogólny kryzys. Problemy zawodowe, utrata pracy. Ja miałem na Ursynowie mieszkanie trzypokojowe, normalne małżeństwo, dziecko — dodała.

Caritas we współpracy ze stołeczną Strażą Miejską, tej zimy dostarczyła bezdomnym blisko trzy tysiące litrów ciepłej zupy wraz z pieczywem w ramach akcji „Trochę ciepła dla bezdomnego”.

Osoby w kryzysie mogą korzystać w Warszawie z pomocy noclegowni, schronisk czy jadłodajni.

Pani Anna, której udało się wyjść z kryzysu bezdomności, a teraz sama pomaga potrzebującym, podkreśliła, że „trzeba być cierpliwym i pomagać innym”.

— Jakoś się potoczyło. Opiekowałam się chorym człowiekiem i zostałam. Trafiłam tutaj do ośrodka i oni mi bardzo pomogli. Dostałam mieszkaniem w ciągu trzech miesięcy. Chociaż mieszkam, to tu jeszcze przyjeżdżam, pomagam. Nikt mi na to pieniędzy nie daje, jako wolontariuszka — powiedziała.

W Warszawie działa w sumie 20 punktów pomocy osobom bezdomnym.

