Będzie łatwiejszy dojazd szkół pod Piasecznem. Od grudnia nowa linia autobusowa Miłosz Kuter 24.11.2024 11:07 Od 1 grudnia 2024 r. w rozkładzie jazdy pojawi się nowa linia autobusowa L53. Ma ułatwić transport dla mieszkańców północnych części Piaseczna. Skorzystają z niej także piaseczyńscy uczniowie, którzy muszą dojeżdżać do szkół.

Będą nowe autobusowe połączenia pod Piasecznem (autor: Gmina Piaseczno)

Nowa linia zapewni połączenie z centrum Piaseczna przez Józefosław i Julianów, dalej ulicami Julianowską, Wschodnią i Dworską do Chylic.

- Ułatwi to transport przede wszystkim mieszkańcom północnych części Piaseczna - mówi burmistrz Piaseczna, Daniel Putkiewicz. - To połączenie z Chylicami. Kierunek wynika z tego po prostu, że tam jest też szkoła, która odciąża w tym momencie szkołę w Józefosławiu, która jest największą szkołą w gminie i uczniowie z tego obszaru korzystają właśnie ze szkoły w Chylicach. Dlatego to połączenie ma taką podwójną rolę - podkreśla.

W 2025 roku wydatki na transport publiczny w Piasecznie wyniosą 35 mln zł, czyli o 8 mln więcej, niż w roku bieżącym.

