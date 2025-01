Awaria w centrum Warszawy. PKiN, centrum handlowe i dworce bez ogrzewania Adam Abramiuk 09.01.2025 12:51 Pałac Kultury, Złote Tarasy i Dworzec Centralny bez ogrzewania. Veolia naprawia awarię ciepłowniczą, do której doszło w ścisłym centrum Warszawy. Prace mają potrwać do około 2 w nocy.

Dworzec Centralny (autor: flickr)

Siedem adresów, w tym Pałac Kultury i Nauki, bez ogrzewania przez prace Veolii w centrum Warszawy. Naprawiają awarię, do której doszło 2 stycznia. To niewielkie pęknięcie na rurze, ale dopiero teraz pogoda pozwoliła na jej naprawę.

- Zostały wstrzymane dostawy ciepła do w sumie siedmiu adresów: Plac Defilad 1, Aleje Jerozolimskie 50, Aleje Jerozolimskie 54, Emilii Plater 53, Złota 44, Złota 48, 54 i Złota 59. To jest Pałac Kultury, to jest Dworzec Centralny, to są Złote Tarasy i to jest Dworzec Śródmieście - mówi rzecznik Paweł Zbigniewski.



Naprawa ma potrwać do około 2 w nocy.

