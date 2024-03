Abramsy zasiliły 1. Warszawską Brygadę Pancerną [ZOBACZ] Adrian Pieczka 29.03.2024 19:20 Amerykańskie czołgi Abrams zasiliły 1. Warszawską Brygadę Pancerną. Jednostka pochwalił się tym w mediach społecznościowych. Po szkoleniu podstawowym pod okiem amerykańskich sojuszników w Akademii Abrams w Poznaniu, warszawscy pancerni otrzymali kolejną dostawę uzbrojenia.

zasiliły 1. Warszawską Brygadę Pancerną (autor: 1. Warszawska Brygada Pancerna)

1. Warszawska Brygada Pancerna ma nowe amerykańskie czołgi Abrams. Tym, że zasiliły jednostkę, żołnierze pochwalili się w mediach społecznościowych.

- Cały czas trwa szkolenie naszych żołnierzy - informuje rzecznik 1. Warszawskiej Brygady Pancernej kapitan Jacek Piotrowski. - Nie tylko na terenie naszej brygady, ale również te czołgi są w Akademii Abrams, również te czołgi jeżdżą z naszymi żołnierzami i są przerzucane do różnych ośrodków szkolenia poligonowego, gdzie cały czas trwa szkolenie - mówi.





Umowa na zakup czołgów zakłada w sumie 116 pojazdów tego typu. Wartość umowy to ok. 1,4 mld dolarów. 1. Warszawska Brygada Pancerna czeka także na dostawę innych, najnowszych czołgów typu Abrams - modelu M1A2 SEPv3, który jest pięciokrotnie droższy.

