Apartamentowca nie będzie, ale możliwe zmiany na ROD Rakowiec. Rada Warszawy przyjęła plan miejscowy Adam Abramiuk 21.09.2023 13:57 Budowa inwestycji deweloperskiej przy Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich zatrzymana, ale możliwe zmiany na Rodzinnych Ogródkach Działkowych Rakowiec. Rada Warszawy przyjęła plan miejscowy dla tego rejonu. Jak informowaliśmy w Radiu dla Ciebie, działkowcy z tych terenów protestowali przeciwko planowanym zmianom. Plan zakłada ogólnodostępne ścieżki.

ROD Rakowiec (autor: UM Warszawa)

Budowa apartamentowca przy Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich wstrzymana. Rada Warszawy przyjęła plan miejscowy dla tego rejonu. Możliwe są jednak zmiany na ROD Rakowiec, którym sprzeciwiają się działkowcy.

- Dla wielu z nas działki to nie tylko kawałek ziemi. To miejsce, gdzie spędzamy wolny czas, gdzie odnajdujemy spokój, gdzie pielęgnujemy tradycje i wartości. To nasz kawałek raju w środku miasta. Nowy miejscowy plan zagospodarowania stawia pod znakiem zapytania przyszłość tych działek. Część z nas straci swoje ogródki, a w zamian dostaniemy jedynie zwiększone zagrożenie niebezpieczeństwami - protestował podczas sesji działkowiec Jacek Kwiatkowski.

Plan zakłada ogólnodostępne ścieżki. Uchwalenie planu miejscowego blokuje jednak kontrowersyjną inwestycję deweloperską tuż przy radzieckim mauzoleum. Jak informowali warszawscy społecznicy, decyzja o wydaniu WZ-ki dla tej inwestycji mogła być z naruszeniem przepisów. Złożyli w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

Radny PiS Tomasz Herbich apelował o przesunięcie dyskusji do czasu wyjaśnienia spornych kwestii.

- Należałoby w sposób cywilizowany dokonać ekshumacji spoczywających tam osób i oczywiście zlikwidować ten pomnik. Z drugiej strony wiemy o tym, że istnieją protesty działkowców. Ale mamy też bardzo poważną rację, która przemawia za tym, żeby głosować za tym planem, mianowicie zablokuje on tę kuriozalną inwestycję patodeweloperki - mówił.

Działkowcy od piątku zebrali ponad 3500 podpisów z głosami sprzeciwu. Zapowiadali, że decyzja o przyjęciu planu - do czego ostatecznie doszło - spowoduje ich protest w piątek w Centrum Warszawy w godzinach szczytu.

Czytaj też: MJN złożyło wniosek do prokuratury. Chodzi o budowę apartamentowca