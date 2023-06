Aktywiści przeciwni budowie hali sportowej na Ochocie. „Nasze protesty nie znalazły posłuchu” Adrian Pieczka 16.06.2023 06:11 Głośno w trakcie imprez, mnóstwo dodatkowych samochodów, a do tego wycinka drzew na terenie parkowym – aktywiści ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze są przeciwni budowie hali sportowej na terenie modernizowanej Skry na Ochocie w Warszawie. Ratusz jednak, jak informują aktywiści, nie rezygnuje ze swoich planów.

Tak ma wyglądać stadion Skry na Ochocie po modernizacji (autor: Aktywna Warszawa)

Aktywiści ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze alarmują, że miasto Warszawa chce wybudować halę sportową na terenie parkowym bez konsultacji z mieszkańcami. Chodzi o teren Skry na Ochocie.

Zdaniem aktywistów otwarcie hali spowoduje napływ samochodów, zwiększając tym samym korki w okolicy.

– To jest hala na siedem tysięcy miejsc. Poza tym spodziewamy się, że będzie bardzo głośno. Będą tam organizowane koncerty. Szkoda nam też terenu parkowego. Ma tam również pojawić się boisko do rugby, przez co dojdzie do wycinki drzew – mówi przedstawiciel MJN Stanisław Łubieński.

Spotkanie z wiceprezydent Warszawy Renatą Kaznowską nie przyniosło efektu.

– Słyszeliśmy, że hala i tak powstanie, co oznacza, że nasze protesty nie znalazły posłuchu w ratuszu. Jest to problem, ponieważ ta hala mogłaby powstać w każdym innymi miejscu w Warszawie, a najlepiej poza granicami miasta. Wydaje mi się, że to wielki błąd ratusza planować budowę hali w miejscu, które jest dzielnicą mieszkalną i miejscem bardzo wartościowym przyrodniczo – zauważa Urszula Kałabur ze stowarzyszenia.

Jako przykłady lepszych miejsc na budowę hali aktywiści podają błonia Stadionu Narodowego bądź tereny poprzemysłowe.

Jednak jak zaznaczają, wyznaczenie bardziej odpowiedniego miejsca nie jest ich obowiązkiem, lecz protestowanie przeciwko budowie w tym konkretnym miejscu.

