Przebudowa torowiska w al. Waszyngtona. Tramwajarze podpisali umowę na projekt RDC 27.02.2025 22:12 Tramwaje Warszawskie podpisały umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę trasy w al. Waszyngtona – poinformował stołeczny ratusz. Na początku wykonawca musi zaproponować kilka wariantów układu komunikacyjnego. Warunkiem jest zachowanie szpalerów drzew, charakterystycznego elementu tej arterii.

Tramwajarze podpisali umowę na projekt przebudowy torowiska na al. Waszyngtona (autor: Wojciech Surdziel/Tramwaje Warszawskie)

Umowa na projekt modernizacji torów w al. Waszyngtona w Warszawie została podpisana. W pierwszym kroku wykonawca zaproponuje kilka wariantów układu komunikacyjnego. W każdym z nich projektanci będą musieli zagwarantować zachowanie szpalerów drzew, które są charakterystycznym elementem tej arterii.

Aleja Waszyngtona ma nietypowy, powstały w latach 40. układ torowiska. — W ubiegłym roku przeprowadzono punktowy remont fragmentów tej arterii, które były w najgorszym stanie – m.in. skrzyżowania z ul. Międzynarodową i Kinową. Na pozostałych odcinkach potrzebna będzie kompleksowa modernizacja i dostosowanie infrastruktury do obowiązujących norm i przepisów budowlanych, w tym dotyczących zachowania odpowiedniej skrajni drogowej —przekazał rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz.

Projektowaniem nowych rozwiązań zajmie się firma Databout. Wartość podpisanej umowy to ponad 3,6 mln zł brutto. Projektanci mają za zadanie przygotować dokumentację całego, ponaddwukilometrowego odcinka torów między rondem Waszyngtona a rondem Wiatraczna. W sumie to ok. 4400 m toru pojedynczego.

Priorytetem ochrona drzew

W pierwszym etapie będzie to analiza sześciu wariantów przebudowy różniących się m.in. usytuowaniem torowiska i rozwiązaniami w zakresie komunikacji autobusowej.

— Priorytetem jest ochrona istniejących szpalerów drzew po obu stronach al. Waszyngtona — podkreślił Urbanowicz. Dodał, że w 2023 r. Tramwaje Warszawskie zleciły wykonanie ekspertyzy stanu drzew wraz z określeniem zasięgów systemów korzeniowych i opracowaniem planu ich pielęgnacji.

Prace projektowe zakończą się w 2028 r. W tym czasie wykonawca musi pozyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody wodnoprawne i ostateczne pozwolenie na budowę.

Kiedy przebudowa trasy w al. Waszyngtona?

Przebudowa trasy w al. Waszyngtona będzie możliwa w latach 2028-2030.

— Termin ten jest zależny od zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych oraz koordynacji z innymi inwestycjami planowanymi w tym rejonie (jak np. z planowaną przez PKP PLK przebudową linii średnicowej, której harmonogramy ulegają aktualizacji) — wyjaśnił rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Zaznaczył, że projektowane rozwiązania umożliwią realizację trasy tramwajowej na Gocław, dla której powstały już projekty budowlane.

— Tramwaje Warszawskie są również w stałym kontakcie z Metrem Warszawskim i projektantami linii M3. Oba projekty – przebudowa trasy tramwajowej w al. Waszyngtona i budowa nowej linii metra – zbiegają się ze sobą w rejonie ronda Wiatraczna i będą skoordynowane — przekazał

