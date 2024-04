Czwarty poranek protestów klimatycznych. Aktywiści blokują most nad Kanałem Żerańskim RDC 18.04.2024 08:52 Grupa „Ostatnie Pokolenie” blokuje most nad Kanałem Żerańskim na ulicy Modlińskiej w Warszawie. Jest to czwarty dzień protestu aktywistów klimatycznych. Wcześniej podejmowali próby blokad: Mostu Poniatowskiego, Mostu Gdańskiego, Mostu Śląsko-Dąbrowskiego i Mostu Świętokrzyskiego. Zgodnie z zapowiedzią mają to robić codziennie przez dwa tygodnie.

Grupa „Ostatnie Pokolenie” blokuje stołeczne mosty (autor: Małgorzata Paczka)

Aktywiści klimatyczni z grupy „Ostatnie Pokolenie” blokują most nad Kanałem Żerańskim na ulicy Modlińskiej. To już czwarty dzień ich protestu. Zgodnie z zapowiedzią mają to robić codziennie przez dwa tygodnie.

Dzień 4: Ostatnie Pokolenie blokuje ulicę Modlińską 🔥



Ignorując nasze postulaty, polski rząd wybrał autostradę do klimatycznego piekła zamiast dobra obywatelek i obywateli. pic.twitter.com/9LpT9SOKFr — Ostatnie Pokolenie (@OstatniePokolen) April 18, 2024

Blokada Mostu Poniatowskiego

Aktywiści klimatyczni manifestują swoje postulaty utrudniając ruch. W środę próbowali zablokować Most Poniatowskiego.

Małgorzata Wersocka z Komendy Stołecznej Policji przekazała, że około godziny 08:30 występowały chwilowe utrudnienia dla kierowców.

— Na Moście Poniatowskiego kierowcy spotkali się z chwilowymi utrudnieniami. Trzy osoby usiadły na jezdni. Policjanci podjęli czynności legitymowania — powiedziała Wersocka.

Blokada Mostu Gdańskiego

Aktywiści klimatyczni próbowali we wtorek zablokować Most Gdański. Choć protestujący zostali usunięci przez policję, jeden pas był częściowo zablokowany, przez co tworzył się korek na pasie wjazdowym od strony ul. Jagiellońskiej.

Jak przekazał nam Rafał Wieczorek z Komendy Stołecznej Policji, do tej pory wylegitymowano siedem osób. Blokada na Moście Gdańskim trwała ok. 50 minut. Uczestnicy mieli dłonie przyklejone do ulicy.

Aktywiści próbowali również zablokować Most Poniatowskiego, jednak zostali zniesieni przez policję po kilku minutach.

Co robi Ostanie Pokolenie?

To kolejna akcja członków organizacji Ostatnie Pokolenie. W poniedziałek jej członkowie chcieli zablokować inne stołeczne przeprawy, jednak także uniemożliwiła to policja.

Protestujący w marcu oblali farbą pomnik Syrenki, a jeszcze wcześniej zakłócili koncert w Filharmonii Narodowej.

Na początku marca Ostatnie Pokolenie napisało list z postulatami do Premiera. Domagają się przekazania 100 proc. środków zaplanowanych na nowe autostrady na transport publiczny oraz wprowadzenia biletu miesięcznego na transport regionalny w całym kraju za 50 złotych.

