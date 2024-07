Aktywiści protestowali w al. Jana Pawła II. Doszło do szarpaniny Cyryl Skiba 15.07.2024 10:01 Aktywiści klimatyczni blokowali ruch na ulicach Warszawy. Protestujący przykleili się dzisiaj do jezdni w alei Jana Pawła II na wysokości ulicy Złotej. Akcja zaczęła się około godziny 08:00.

Aktywiści blokują al. Jana Pawła II. Utrudnienia na wysokości Złotej (autor: Ostatnie Pokolenie/X)

Kolejna akcja Ostatniego Pokolenia. Aktywiści blokowali w poniedziałek al. Jana Pawła II w Warszawie na wysokości Złotej. Były duże utrudnienia w ruchu, znowu doszło do przepychanek z kierowcami. Protestującym wyrywane były transparenty.

O działaniach policji mówi Marta Sulowska z wolskiej policji.

- Grupa osób próbowała blokować pas ruchu przy ulicy Jana Pawła II w pobliżu skrzyżowania z ulicą Złotą. Na miejscu działają policjanci, którzy podjęli w związku z tym interwencję. Aktualnie ruch jest udrożniony - wyjaśnia.



Policja wylegitymowała 13 osób. Jednocześnie ponawiany jest apel o to, by samodzielnie nie konfrontować się z protestującymi, a od razu wzywać policję w przypadku utrudnień w ruchu.



Poprzednią blokadę aktywiści przeprowadzili w czwartek na Wale Miedzeszyńskim oraz w miniony poniedziałek na Czerniakowskiej. Tu także doszło do konfrontacji z kierowcami, którzy użyli gaśnicy.

