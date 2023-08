Tomasz Świątek w RDC o marzeniach i celach Igi: Nie ma presji rankingowej Łukasz Starowieyski 21.08.2023 18:19 73. tydzień panowania na światowych kortach – Iga Świątek nadal jest liderką rankingu WTA. Wśród niewielu niespełnionych jeszcze marzeń Polki jest medal igrzysk olimpijskich. O presji, prezencie dla taty i olimpijskich rodzinnych kulisach mówił w „Magazynie Sportowym” RDC ojciec pierwszej rakiety świata Tomasz Świątek.

Tomasz Świątek w Magazynie Sportowym (autor: RDC)

Marzenia o olimpijskim podium Iga wyniosła z domu – powiedział w „Magazynie Sportowym” RDC tata polskiej tenisistki Tomasz Świątek.

Pierwsza rakieta świata od 73. tygodni jest liderką rankingu WTA, a jej tata mówił w Radiu dla Ciebie m.in. o tym, dlaczego igrzyska olimpijskie są tak ważne dla jego córki.

– W domu zawsze dużo się mówiło o tej imprezie, która jest przecież bardzo charakterystyczna. Mamy ją raz na cztery lata, więc wartość zdobytego tam medalu jest nieoceniona – powiedział Tomasz Świątek.

Dla wielu tenisistów olimpijski medal niekoniecznie jest najważniejszym celem. Często istotniejsze są turnieje wielkoszlemowe. W domu Świątków było inaczej. Także dlatego, że Tomasz również wystąpił na Igrzyskach. W czwórce wioślarskiej zajął 7. miejsce. Iga chce spełnić więc nie tylko swoje marzenia.

– Nigdy nie podkręcałem spirali igrzysk olimpijskich u Igi, bo wiem, że nie muszę tego robić. Ona sama się nakręca. To, co dzieje się dodatkowo, to, że w lipcu ja mam urodziny i ona jeszcze dodatkowo podbija sobie ten bębenek – zauważył Świątek.

W Tokio się nie udało. – Ten mecz, który przegrała w Tokio, odbył się w dzień moich urodzin i stąd ten płacz. Trochę też to z nią przeżywałem, ponieważ uważałem, że to jest niepotrzebne. Dziecko jednak samo wymyśliło sobie taki „prezent” – powiedział.

Można mieć tylko nadzieję, że co się odwlecze, to nie uciecze. W końcu Igrzyska zostaną rozegrane na kortach Rollanda Garrosa. A to właśnie tam Iga trzy razy wygrała wielkoszlemowy French Open i jest nazywana „królową Paryża”.

Na razie tenisistka przygotowuje się do obrony tytułu w wielkoszlemowym US Open. Turniej rusza za tydzień. Igrzyska w Paryżu zaś rozpoczną się w lipcu przyszłego roku.

