B. Leśnodorski: Iga powinna mieć pomniki na każdym korcie. Zamiast tego jest fala hejtu Łukasz Starowieyski 30.08.2023 04:18 Gra Igi Świątek wywołuje często skrajne emocje. Pierwsza rakieta świata rozpoczęła we wtorek obronę tytułu wielkoszlemowego US Open, a jednak musi się mierzyć z falą hejtu w Internecie. Ona do końca życia powinna mieć pomniki na każdym korcie tenisowym w Polsce – powiedział w „Magazynie Sportowym RDC” były prezes Legii, który przez pewien czas wspierał rozwój sportowy tenisistki, Bogusław Leśnodorski.

Iga Świątek na US Open 2023 (autor: Marcin Cholewiśnki/PAP)

Ma na koncie 15 wygranych turniejów w tym, cztery wielkoszlemowe, ponad 70 tygodni jest numerem jeden światowego tenisa. Wystarczy jednak jedna porażka, by wywołać falę hejtu. O nieuchronności porażek i nienawiści w sieci mówił w „Magazynie Sportowym RDC” były prezes Legii Bogusław Leśnodorski.

– Ten hejt musi się skończyć, skala krytyki jest niedorzeczna – mówiła po sierpniowej porażce w półfinale turnieju w Cincinnati Iga Świątek.

Bogusław Leśnodorski zauważył, że osiągnięcia Igi są nie do przecenienia.

– Tam, gdzie ona jest, dzieje się kosmos. Do końca życia powinna mieć pomniki na każdym korcie tenisowym w Polsce – powiedział.

– Nikt nigdy nie wygrywał wszystkich meczów i wszystkich turniejów. Nigdy takiego zawodnika nie było i nigdy nie będzie. Iga też czasami gra słabiej, ale łomot, jaki wtedy dostaje, jest absurdalny – dodał.

Gość Radia dla Ciebie na ostre reakcje reaguje równie ostro.

– Miałem na myśli hejt i wszystkie histeryczne reakcje po tym, jak zdarzy jej się nie wygrać. Co więcej, mam takie wrażenie, jakby ludzie czekali, aż ona w końcu spadnie z tego numeru jeden i wtedy to dopiero zacznie zbierać łomot. To jest wariactwo – podkreślił.

Zdaniem byłego prezesa Legi ma to związek m.in. z przegranymi zakładami bukmacherskim, w których wielu graczy „w ciemno” obstawia zwycięstwa Świątek.

Pierwsza rakieta świata we wtorek, po zwycięstwie ze Szwedką Rebeccą Peterson, awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open.

Pierwszą rundę wygrały również inne polskie tenisistki – Magda Linette i Magdalena Fręch. Ta pierwsza również skarżyła się na internetowy hejt.

