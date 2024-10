Dziś w nocy zmiana czasu. Cofniemy zegarki o godzinę, dzięki czemu będzie można dłużej pospać 26.10.2024 12:28 Dziś będzie można pospać godzinę dłużej. W ostatni weekend października cofamy zegarki. Może to wpłynąć na nasze samopoczucie. Na pewno natomiast wpłynie na ruch komunikacji zbiorowej, która będzie musiała zatrzymać się na godzinę. Dlaczego więc, cały czas dwa razy do roku przestawiamy zegarki?

Kiedy będzie zmiana czasu? (autor: pixabay)

Dziś w nocy cofniemy zegarki o godzinę. W ostatni weekend października jak co roku przestawiamy się na czas zimowy. Dokładnie z godziny 3:00 na godzinę 2:00. Rano będziemy mogli więc liczyć na słońce za oknami, ale za to wcześniej będzie zapadał zmrok.

- Zmiana może źle wpłynąć na nasze samopoczucie - tłumaczy prof. Marta Jackowska z SWPS. - Jest to ingerencja w zegar biologiczny, bo przecież manipulujemy światłem. Może być nam trudniej zasnąć w czasie, kiedy zwykle chodzimy spać. Do tego się adaptujemy, ale taka zmiana sztuczna sprawia, że nasz zegar biologiczny musi się raptownie przystosować. To tak jakbyśmy się przenieśli z miasta w Niemczech nagle do Maroka. To jest mniej więcej takie porównanie - wyjaśnia.

- Tuż przed zmianą czasu warto po prostu odpocząć - radzi prof. Jackowska. - Szanujmy sen cały rok, a szczególnie taki weekend zmiany czasu. Podwójnie się postarać, żeby zrelaksować się przez cały ten weekend i co maksymalnie dwóch tygodni nasz organizm się przestawi na ten nowy rytm - dodaje.

Do czasu letniego wrócimy pod koniec marca.

Jak to wpłynie na transport?

W związku ze zmianą czasu na zimowy 26 pociągów zatrzyma się na godzinny postój na najbliższej stacji, po czym wyruszą w dalszą drogę - wynika z informacji przekazanej przez zarządcę infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe.

Godziny przyjazdu do docelowych miejscowości nie zmienią się, natomiast składy wyjeżdżające w niedzielę 27 października, będą kursować już normalnie, zgodnie z obowiązującym rozkładem.

Postój obejmie 12 pociągów PKP Intercity, 2 RegioJet, 4 składy Kolei Mazowieckich, 1 skład Kolei Śląskich, 2 składy SKPL Cargo, 2 składy PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście, 2 składy warszawskiej SKM oraz 1 skład Polregio.

Dlaczego wciąż przestawiamy zegarki?

Dzięki zmianie czasu będzie można spać godzinę dłużej. Dlaczego jednak cały czas, dwa razy do roku musimy to robić? W Polskim Radiu RDC zapytaliśmy o to eksperta.

- Rezygnacja z przestawiania godziny byłaby bardzo trudna - wyjaśnia dr inż. Maciej Gruszczyński, kierownik Laboratorium Nowych Technologii Czasu i Długości w Głównym Urzędzie Miar. - Mając na uwadze, że ta zmiana czasu jest regularna, zawsze to jest ostatnia niedziela, czy października, czy marca, to systemy informatyczne w transporcie lotniczym, morskim, lądowym mają zaimplementowane w algorytmach tą zmianę.

I teraz odstąpienie od zmian czasu wymagałoby ingerencji. Tak naprawdę najpierw zbadania, jak odstąpienie od zmian czasu wpływa na te różne systemy - dodaje.

- Ewentualna zmiana wpłynęłaby na wiele sektorów gospodarczych - dodał Gruszczyński. - Branże związane z transportem, z gospodarką powiedziały, że nie możemy dopuścić do tego, że w Europie nagle powstanie taka układanka państw, które przyjmą sobie inne kraje, albo jeszcze państw, które będą zmieniały czas, a niektóre państwa nie będą zmieniały czas, ponieważ teraz mamy jednolitość - podkreśla.



W 2018 roku Unia Europejska zaczęła prace nad rewizją dotyczącą decyzji o zmianie czasu. W 2021 roku procedura legislacyjna po konsultacjach branżowych została wstrzymana.

