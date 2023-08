Trzeci w miesiącu strajk pilotów Ryanaira. Odwołano 88 lotów, w tym połączenia z Polską RDC 14.08.2023 14:27 Belgijscy piloci linii lotniczych Ryanair rozpoczęli dziś dwudniowy strajk — to już trzeci raz w tym miesiącu. W rezultacie w poniedziałek i wtorek na lotnisku Charleroi odwołanych zostanie 88 lotów, w tym połączenia z polskimi miastami. Piloci domagają się powrotu do płac na poziomie sprzed pandemii koronawirusa.

Belgijscy piloci Ryanaira strajkują już trzeci raz w ciągu miesiąca (autor: csfotoimages/Ryanair FB)

Belgijskie lotnisko w Charleroi, z którego lata irlandzki przewoźnik, opublikowało na stronie internetowej listę odwołanych lotów. Dziś nie poleci popołudniowy samolot do Warszawy. Z kolei do Charleroi nie przyleci też wieczorny samolot ze stolicy Polski. Jutro odwołane zostały połączenia z Łodzią i Poznaniem.

To już trzecia akcja strajkowa belgijskich pilotów podczas wakacji. Dwie poprzednie przeprowadzone zostały w ubiegłym miesiącu i za każdym razem oznaczały problemy dla kilkunastu tysięcy podróżnych. Związkowcy domagają się wzrostu wynagrodzeń do poziomu sprzed pandemii i zaapelowali do premiera Belgii o pomoc w rozwiązaniu konfliktu z kierownictwem Ryanaira.

Dlaczego piloci strajkują?

Powodem trzeciego strajku pilotów w Ryanair w ciągu miesiąca jest trwający konflikt z irlandzkim pracodawcą. Jak wyjaśnia Hans Elsen ze związku zawodowego ACV Puls, strajkujący piloci mają dwa główne żądania.

— Po pierwsze, chcą zwrotu części swoich zarobków, 20 proc., które stracili podczas kryzysu koronawirusa, w tym indeksacji. Po drugie, Ryanair nielegalnie nakłada dodatkowy dzień pracy na pilotów i żądamy, aby Ryanair się z tego wycofał — powiedział Elsen.

Linia lotnicza w oświadczeniu wydanym w poniedziałek poinformowała, że złożyła już propozycję płacową pilotom. Piloci uważają jednak, że nie spełnia to ich wymagań.

— Dopóki Ryanair nie przyjdzie do stołu z solidną propozycją, działania pilotów będą kontynuowane — zapewnia Hans Elsen.

Czytaj też: Utrudnienia drogowe na Saskiej Kępie. Dziś na PGE Narodowym zagra Imagine Dragons