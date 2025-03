Potężne trzęsienie ziemi w Azji. Premier Tajlandii przekazała nowe informacje RDC 28.03.2025 14:12 Sytuacja w Tajlandii uspokaja się i ludzie mogą wracać do domów — powiedziała w piątek premier Paetongtarn Shinawatra, po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,3. Co najmniej trzy osoby zginęły, a dziesiątki zaginęły w stolicy kraju, Bangkoku, po tym jak zawalił się 30-pietrowy budynek w budowie.

Bardzo silne trzęsienie ziemi w Birmie i Tajlandii (autor: PAP/EPA/RUNGROJ YONGRIT)

Premier Paetongtarn Shinawatra poinformowała, że sytuacja w Tajlandii uspokaja się i ludzie mogą wracać do domów. W oświadczeniu szefowej rządu, cytowanym przez CNN, czytamy, że jedynymi budynkami, których stabilność budzi obawy, to te w trakcie budowy.

Premier poinformowała, że po pierwszym trzęsieniu ziemi odczuwalnych było ok. 12 wstrząsów wtórnych. Jak podkreśliła, nie ma ryzyka wystąpienia tsunami, ponieważ trzęsienie było wystarczająco daleko od brzegu, w głębi lądu.

„Chcemy zapewnić opinię publiczną, że wstrząsy wtórne po tym wydarzeniu nie będą stanowić poważnego zagrożenia. Mieszkańcy wieżowców, które zostały uszkodzone w niewielkim stopniu, mogą bezpiecznie wrócić do swoich domów” — stwierdziła Shinawatra.

Epicentrum trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,7 znajdowało się w środkowej Birmie, ok. 50 km na wschód od miasta Monywa. Do wstrząsu doszło około godz. 14.20 czasu lokalnego. Epicentrum znajdowało się ok. 1 tys. km na północ od Bangkoku.

MSZ: Polacy nie zostali poszkodowani

Służby ratownicze Tajlandii i Birmy potwierdziły, że w piątkowym trzęsieniu ziemi nie ucierpieli Polacy — poinformowało w zamieszczonym w mediach społecznościowych komunikacie Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Wcześniej rzecznik MSZ, Paweł Wroński przekazał, że ambasada RP w Bangkoku została ewakuowana z powodu uszkodzenia budynku. Polska placówka znajduje się na szóstym piętrze 34-piętrowego wieżowca, w którym mieszczą się również m.in. ambasady Finlandii, Kataru, Kolumbii i Mongolii.

Praca ambasady zostanie zorganizowana w innym miejscu — przekazał PAP rzecznik MSZ Paweł Wroński.

Po trzęsieniu ziemi, które zakołysało budynkami w stolicy Tajlandii, z wielu gmachów ewakuowano mieszkańców, ostrzegając, by pozostali na zewnątrz w obawie przed wstrząsami wtórnymi. Zawieszono funkcjonowanie metra. Bangkok, stolica Tajlandii, został ogłoszony „strefą zagrożenia”.

