Dwie osoby nie żyją po ataku w słowackiej szkole. Policja zatrzymała 18-letniego ucznia

Policja poinformowała, że ujęła napastnika, który w czwartek miał zabić nożem co najmniej dwie osoby w szkole w Starej Wsi Spiskiej, na wschodzie Słowacji. To 18-letni uczeń tej placówki, a jego ofiarami są wicedyrektorka szkoły i jedna z uczennic. Inny uczeń trafił do szpitala w Popradzie. Lekarze określają stan jego zdrowia jako średnio ciężki. Służby medyczne nie sprecyzowały, ile osób zostało poszkodowanych.