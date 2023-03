Rekordowa liczba demonstrantów w Paryżu i ostre starcia z policją RDC 23.03.2023 21:09 W czwartkowych protestach w Paryżu, gdzie wciąż dochodzi do starć protestujących przeciwko reformie emerytalnej z policją, wzięło udział 119 tys. osób, najwięcej od początku tzw. mobilizacji w styczniu.

4 Zamieszki we Francji (autor: Mohammed Badra/PAP/EPA)

Wieczorem na placu Opery w Paryżu, gdzie zakończył się protest przeciwko reformie podwyższającej wiek emerytalny z 62 do 64 lat, doszło do ostrych starć demonstrantów z policją. Manifestanci podpalili kiosk, funkcjonariusze służb bezpieczeństwa użyli gazu łzawiącego. Po rozproszeniu przez policję protestujących na placu Opery zaczęli oni szukać nowego miejsca do zgromadzenia – podaje portal „Le Figaro”. Po godz. 20:00 policja podała, że aresztowano 58 osób w Paryżu.

Według danych policji w Paryżu w czwartek protestowało 119 tys. osób, co jest największą liczbą od początku demonstracji w styczniu. W całej Francji według ministerstwa spraw wewnętrznych na ulice wyszło 1,08 mln ludzi, a według związków zawodowych 3,5 mln. W wielu miastach pobito rekord frekwencyjny.

Protesty we Francji

„Bardzo silna mobilizacja w dzisiejszych demonstracjach, zwłaszcza w miastach średniej wielkości, to mocny sygnał, który potwierdza masowy sprzeciw Francuzów wobec reformy emerytalnej” – napisała na Twitterze Marine Le Pen, liderka skrajnie prawicowego Zgromadzenia Narodowego.

La très forte mobilisation aujourd’hui dans les manifestations, notamment dans les villes moyennes, est un signal fort qui confirme l’opposition massive des Français à la réforme des retraites.



Emmanuel Macron ne peut plus gouverner seul, il doit désormais en revenir au peuple. — Marine Le Pen (@MLP_officiel) March 23, 2023

Również w innych miastach jest niespokojnie. W Lille policjant został uderzony w głowę kostką brukową podczas zamieszek. W wyniku starć protestujących z policją w Lyonie 9 osób zostało rannych po stronie demonstrantów, a 58 lekko rannych po stronie policji, która aresztowała 11 osób. Z kolei w Bordeaux ostrzelano petardami ratusz.

Minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin poinformował, że w czwartek we Francji rannych zostało 123 policjantów i żandarmów. W sumie aresztowano 80 osób.

Kolejny dzień protestów i demonstracji ma mieć miejsce we wtorek 28 marca. Związki zawodowe wzywają też do lokalnych wieców w najbliższy weekend.

